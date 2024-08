– Vi deler broderlig, sier de to og gliser.

Ingeborg drog det meste av løpet i Bodø. På oppløpet var Anne Gine nådeløs.

– Det var et bra løp, og jeg fikk en god tid. Gullet skulle jeg selvsagt også hatt, men jeg er rimelig fornøyd når jeg følte at jeg gjør en så bra sportslig prestasjon, sier Ingeborg. Hun er regjerende norsk seniormester.

– At det ble en bra tidm, skal Ingeborg ha mesteparten av æren for. Det ble både gull og for meg en grei sportslig prestasjon, og da må jeg være fornøyd, oppsummerer Anne Gine.

Løpet i hoved-NM var av en litt annen karakter. Da var det Ingeborg og Amalie Sæten som var i front. Ingeborg stakk og vant, mens Anne Gine nok en gang viste giftige spurtegenskaper.

– Det er en av mine styrker, sier hun.

Startet sent

Anne Gine sin søster Ingeborg (32) var lenge i norgestoppen på mellom- og langdistanseløping. Likevel starter Anne Gine sent med friidrett.

– Nå har jeg satset noen år, og ambisjonene er fremdeles store, sier Anne Gine som har løpt U20-VM i 2022 og U23-EM i Finland i fjor.





Bronsen gikk til Thea Charlotte Knutsen som løp på 4.26,82. (Foto: Einar Børve)



Underveis bestod hovedfeltet av (fra høyre) Mari Roligheten Rud, Thea Charlotte Knutsen, Anna Marie Nordengen Sirevåg og Bethine Riise Carlsen. (Foto: Einar Børve)







Gullkampen stod mellom disse to Tjalve-løperne. Ingeborg Østgård leda mest, mens Anne Gine Løvnes gjorde det da det var viktigst. (Foto: Einar Børve)