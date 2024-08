Som på lørdagens 1500 meter var Magnus uheldig med løpsopplegget. Da sølvet glapp lørdag, og gullet glapp søndag var det med knappest mulig margin.

Lørdag var det gullvinner Håkon Moe Berg som rundroste Magnus. Søndag var det samme tilfelle.

– Magnus drar over 4000 meter. Jeg perset meg med halvannet minutt og leverer mitt livs løp. Da må jeg bare være utrolig fornøyd. Jeg trodde faktisk ikke på seier før det gjenstod et par hundre meter, sier søndagens gullvinner.

Magnus leverte på NM, men fikk dårlig betalt.

Lukas ble nummer seks på 3000 meter under junior-EM, så han er ingen smågutt. Ull/Kisa-gutten har ikke minst en giftig spurt.

Som i lørdagens løp ble Magnus løpende nesten hele veien i front. Det straffet seg.

– Selv om jeg vant i fjor, var jeg klar på at det var folk i feltet som kunne slå meg i en spurt. Nå var vi to mann de siste rundene, og da kan mye skje, sier Magnus,

Før mesterskapet var han krystallklar på at to medaljer ville være bra betalt.

– I fjor fikk jeg en finale og et gull. I år ble det andre- og tredjeplass, oppsummerer han.

Magnus viste i helgen at han er på vei tilbake etter en lang skadeperiode og trolig matforgiftning i Slovakia.

Toppstevne til helgen

Fredag løper Magnus 3000 meter på Jessheim under Norgeslekene. Her stiller det meste av gode mellom- og langdistanseløpere i landet ser en bort fra dem som er i OL.

Før EM hadde Magnus bestetid i Europa på 3000 meter, mens han var nummer tre på 1500. På 1500 satte han innendørs europarekord i vinter i sin aldersklasse.

– På Jessheim er det sterke felt og gode harer. Jeg en spent på hva jeg kan prestere der nede. Persen bør jeg ta om det blir brukbare forhold, sier han. Her er Magnus blant de beste i Norge gjennom alle tider i sin aldersklasse.



Til tross for knepne spurttap på 1500 meteren på lørdag (bildet) og på 5000 meteren på søndag, fikk Magnus Øyen til et flott mesterskap med en sølv- og en bronsemedalje på sterke tider. (Foto: Einar Børve)





Mads Orø Olsen vant U23-klasse

Mens det var to store heat i U20-klassen stilte seks løpere til start i U23-klassen. Fire av dem tok seg til mål og klart raskest var Mads Orø Olsen som tok gullet med 14.35,45. Sølvet gikk til Iver Hole Synstnes og bronsen til Bendik Blix.



Mads Orø Olsen er en sterk løper både i gateløp og på bane. I Bodø ble det NM-gull på 5000 m. (Arkivfoto: Bjørn Hytjanstorp)





