– Jeg løp selvsagt for å vinne alle dager, sier Wilma som var flittig i aksjon i Bodø.

Dette er Wilma sine første NM-gull for junior på bane. Hun har flere medaljer fra før.

Etter EM-bronsen for noen uker siden har hun følt seg sliten.

– Jeg har vært litt tom for energi, men den siste uken har pilen igjen pekt rett vei, sier Wilma som understreker at hun var usikker på hva helgen ville

bringe før start. Det viste seg å være ubegrunnet.

Det var først på de siste 200 av finalen på 1500 meter at hun kjente godformen komme. Da responderte kroppen. Det var hun virkelig glad for.

– NM er fremdeles stort for meg. Tre gull i helgen var ingen selvfølge, sier Wilma som prioriterte 1500 meter. Om det ble en eller to distanser til i Bodø tok hun litt so

m det kom.

Wilma bommet litt på opplegget i EM-finalen.

– Jeg mistet ikke gullet, men det kunne blitt andreplass. Det var uansett bra å ta medalje, sier jenta fra Ull/Kisa som hadde bestetid i Europa før EM både på 1500 og 3000 meter.

800 m-feltet i U20-klassen telte hele 11 løpere, og her spurter Astrid Cecilie Berntsen (298) inn til sølv og Selma Skisaker (263) inn til bronse. (Foto: Einar Børve)



Innsatsen var stor, og både Amanda Rørvik (53) og Mia Sofie Skarbøvik (291) satte pers etter å ha løpt inn til fjerde- og femteplass. (Foto: Einar Børve)





Ingeborg Østgård fikk revansje på 800 meteren

Etter at Ingeborg Østgård hadde dratt og Anne Gine Løvnes spurta inn til seier på 1500 meteren, skjedde det motsatte på 800 meteren. Løvnes sørga for fart underveis, og Østgård var sterkest i spurten. Tidene ble 2.06,72 og 2.07,02. Bronsen gikk til Anniken Årebrot på 2.12,50.



Ingeborg Østgåd er i ferd med å legge inn det avgjørende rykket på 800 meteren. Både hun og Anne Gine Løvnes kunne reise heim fra Bodø med en gull- og en sølvmedalje hver. (Foto: Einar Børve)



Etter en runde er det Anne Gine Løvnes som drar med Ingeborg Østgård på slep. (Foto: Einar Børve)



Bronsen gikk til Anniken Årebrot (i blå drakt) mens Erle Musum Lyng (85) ble nummer fire. Ingrid Kilvær Nilssen (107) tok femteplassen. (Foto: Einar Børve)



Tre U20-jenter under 9.30 på 3000 m

Bare 2 sekunder skilte de tre medaljevinnerne på 3000 meteren. Wilma Anna Bekkemoen Torbiörnsson vant på 9.26,73, med Tuva Alme og Andrea Nygård Vie 1,5 og 2 sekunder bak. I alt løp sju jenter under 10 minutter.

U23-klassen ble vunnet av Thea Charlotte Knutsen på 9.36,22, mens sølvet gikk til Mari Roligheten Ruud og bronsen til Anna Marie Nordengen Sirevåg.





Thea Charlotte Knutsen hadde ei god UM-helg med gull på 3000 m og bronse på 1500 m. (Foto: Einar Børve)