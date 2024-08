“Alle gode ting er tre” gjaldt i fjorårets 3. utgave av Trysilmila som hadde en solid økning. I år kan vi allerde tilføye “og den fjerde følger gjerne med!”

Etter fjorårets byks i deltakelsen fra 107 til 166 totalt, ligger det svært godt an til at den positive utviklingen fortsetter i år. Fem dager før løpsdagen er det allerede flere påmeldte på 10 km enn faktiske deltakere i fjorårets rekordutgave!

Distanser

Trysilmila er et mosjonsløp i variert terreng med distanser og klasser for alle uansett alder, nivå og form.

• To distanser: 6,5 km og 10 km

• Med og uten tidtaking

• Barneløp for de minste

Ny “formel” for Trysildobbelen

Trysilmila er en del av Trysildobbelen sammen med Trysil Skimaraton. For å bli med i konkurransen om å vinne Trysildobbelen, må man ha fullført Trysil Skimaraton hel distanse (42 km) og gjennomført Trysilmila (10 km). Tidene på de to konkurransene vil bli lagt sammen, og tiden på Trysilmila vil telle dobbelt. (Nytt fra 2024!). Alle som har deltatt på Trysil Skimaraton og Trysilmila uansett distanse, med eller uten tidtaking, får egen diplom og pin.

De er to ekstra flaggdager på Østby hvert år! (Foto fra Trysilmilas facebookside)

Trysils sprekeste klubb eller bedrift

Som i fjor utfordrer Østby IL alle bedrifter, lag og foreninger i Trysil til å være med å kåre kommunens sprekeste målt i antall deltakere i Trysilmila. Her teller både med og uten tidtaking med unntak av barneløpet. Det er premie og napp i vandrepokalen til laget med flest deltakere. Første napp gikk i fjor til arrangørklubben Østby IL. Noen av Østby IL's løpere som sikret arrangørklubben det første nappet i den flotte vandrepokalen i fjor. (Foto fra Trysilmilas facebookside)

Løypebeskrivelse

Start og mål er på Østby stadion ved Østby samfunnshus. Løypa følger i stor grad Trysil Skimaraton-løypa nærmest Østby. Underlaget er variert og består av grus (ca 3,5 km), sti og skogsbilvei (ca 6,5 km), samt noe asfalt (ca. 200 m) på 10 km. Drikkestasjoner etter 3,8 km og 7 km på lang løype (10 km), og etter 3,5 km på kort løype (6,5 km).

Realt terrengløp

Med en regnfull sommer er det vått i løypa. Det tørket opp en del i forrige uke, men det er meldt litt nedbør igjen den siste uka. Det anbefales derfor terrengsko med godt grep spesielt for de som skal ta seg fortest mulig gjennom løypa.

Løypekart og profiler på Strava

• Strava-segmentet Trysilmila 10 km

• Strava-segment 6,5 km-distansen

Proft og familievennlig arrangement

Løpskontor, parkering og garderober ved Østby Samfunnshus i umiddelbar nærhet til arenaen. Henting av startnummer på løpskontoret på løpsdagen. Kiosk- og kafésalg i samfunnshuset. Middagssalg etter løpet.

40 håpefulle ga alt i barneløpet før over 120 voksne la avgårde på de to distansene i fjor. (Foto fra Trysilmilas facebookside)

Spekket og lekkert premiebord

Det er mange flotte premier som trekkes blant alle startende i Trysilmila, bl.a. tre gavekort på et valgfritt par løpesko (verdi 2500 kr)

