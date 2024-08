- Dette var utrolig kult, sa Ville Emil Wingstedt etter å ha løpt Østfold o-krets sin førsteoppstilling inn til seier på dagens kretsstafett på Hvaler.



Da hadde til sammen 75 lag – inkludert kombinasjonslag – lagt ut på de fire etappene med etappefordelingen jente – gutt – jente – gutt, med sprintstafettformatet og på sprintkart.

I nærområdene rundt Hvaler barne- og ungdomsskole – hvor deltakerne under O-landsleiren også har bodd de siste dagene – var det kvartetten fra Østfold som lyktes best.

Da Akershus og Oslo o-krets 1 forsvant ut på rød sone – og disk, var veien åpen for Ville Emil Wingstedt på sisteetappe:

- Ved passering arena fikk jeg vite at jeg hadde en ganske solid ledelse. Da var det viktig å fortsette med bra fokus og sikker orientering den siste lille runden, forteller han selv.



Den fotrappe Halden-løperen gjorde som planlagt, og fikk med seg resten av laget til å defilere over mål til seier.



- Utrolig moro å vinne som et lag, sa kvartetten samstemt.



Det ble altså seier til Østfold o-krets og Pauline Gudim Valsgård, Fredrik Signebøen, Sigrid Aamand og Ville Emil Wingstedt. For Sigrid Aamand var det faktisk andre seier i kretsstafetten på rad da hun har byttet klubb og krets fra fjorårsvinner Vestfold og Telemark til årets vinner Østfold. I dag fikk hun se sine venninner og kamerater fra – nettopp – Vestfold og Telemark løpe inn til andreplass. De var minuttet bak dagens vinner.

Kilde og bilde: Norsk orientering

Resultater

Kretsstafett DHDH:

1) Østfold 1, 56.29,

2) Vestfold og Telemark 1, 57.32,

3) Sør-Trøndelag 1, 58.21,

4) Innlandet 1, 1.01.16,

5) Østfold 2, 1.01.37,

6) Akershus og Oslo 7, 1.02.27.