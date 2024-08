Årets Norges cup i orientering fortsatte etter sommerferien med mellomdistanse fra Losby utenfor Lørenskog. Her fikk løperne et noe røft og kupert terreng å bryne seg på, her ble både fysikken og o-teknikken satt på prøve.

I herrens seniorklasse ble det spenning helt til slutt hvor siste startende Sigurd Paulsen Vie, NTNUI tilslutt stod igjen som vinner. Han var 26 sek foran Nils Tveite, NTNUI på den 4,7 km lange løypen, mens Vegard Kittilsen, Freidig fulgte ytterligere et lite sekund bak.

- Jeg gjorde noen dumme feil i starten, til 2. – 3. post. Men derfra har jeg løpt fort, samtidig som jeg har gjort det bra teknisk, sa Sigurd Paulsen Vie etter målgang.

I damenes seniorklasse var det litt mer avstand mellom løperne i toppen, hvor sveitsiske Alina Niggli, Halden var raskest gjennom den 3,9 km lange løypen. Nærmest fulgte Frida Haugskott, OL Trollelg, som var 1,27 min bak, mens Lone Brochmann, Nydalen ble nr 3 ytterligere 7 sek bak.

- Det var veldig fint i dag. Både krevende og tøft, sier den sveitsiske vinneren.

I morgen er det NM i ultralangdistanse fra samme arena.

Resultater

Norgescup mellomdistanse

H 21-, 4 740 m:

1) Sigurd Paulsen Vie, NTNUI, 33.52,

2) Nils Tveite, NTNUI, 34.18,

3) Vegard Kittilsen, Freidig, 34.19,

4) Magne Dæhli, Halden SK, 34.23,

5) Halvor Tørnqvist Halden, Nydalens SK, 34.40,

​6) Guilhem Elias, Halden SK, 35.23.

D 21-, 3 890 m:

1) Alina Niggli, Halden SK, 34.57,

2) Frida Haugskott, OL Trollelg, 36.24,

3) Lone Brochmann, Nydalens SK, 36.31,

4) Ingrid Gulbrandsen, Tyrving IL, 36.34,

5) Oda Scheele, NTNUI, 36.35,

6) Anna Ulvensøen, Nydalens SK, 37.14.

D 17-18, 2 660 m:

1) Ine Bohnhorst Tegdan, Freidig, 25.29,

2) Minna Sofie Wingstedt, Halden SK, 25.45,

3) Ronja Götsch Iversen, IL BUL-Tromsø Orientering, 25.49,

4) Mari Richter, Sandnes IL (Rogaland), 26.00,

5) Jenny Danevad, Fredrikstad SK, 26.12,

6) Elise Renard, Kongsberg OL, 28.21.

Ine Bohnhorst Tegdan, Freidig på vei til seier i D17-18

D 19-20, 3 080 m:

1) Mathea Gløersen, Bækkelagets SK, 26.54,

2) Heidi Kristina Sebjørnsen, Fossum IF, 28.40,

3) Anna Taksdal, Ganddal IL, 28.55,

4) Synne Sandven, Notodden OL, 29.12,

5) Ingeborg Roll Mosland, Oppsal Orientering, 29.51,

6) Mina Akiko Johnsen, Sturla, IF, 30.07.

Mathea Gløersen, Bækkelaget suveren vinner av D19-20

H 17-18, 3 130 m:

1) Sondre Olaussen, Oppsal Orientering, 21.12,

2) Erlend Sommerhein, Fossum IF, 22.05,

3) Jonas Fenne Ingierd, Bækkelagets SK, 23.11,

4) Emil Husebye Aamodt, Fredrikstad SK, 23.33,

5) Ola Dåsnes, Vang OL, 23.50,

6) Vebjørn Bergh-Hansen, Byåsen IL, 23.56.

H 19-20, 3 450 m:

1) Iver Dalsaune Thun, Freidig, 24.06,

2) Philip Lehmann Romøren, Fossum IF, 24.43,

3) Andreas Myrvold Skovlyst, Kongsberg OL, 24.52,

4) Andreas Vistnes Myklebost, Halden SK, 25.25,

5) Oliver Plassen Brandvol, OK Moss, 26.03,

6) Bjørnar Peikli, Tyrving IL, 26.19.

Philip Lehmann Romøren, Fossum på vei inn til 2. plass i H19-20

Jonas Fenne Ingierd, Bækkelaget nr 3 i H17-18

Nils Tveite, NTNUI nr 2 i H21

Vegard Kittilsen, Freidig ble nr 3 i H21 1 sek fra 2. plassen