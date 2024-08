Terrenget var hovedsakelig åpent med furumoer med innslag av større myrer og til dels steinrikt og detaljrikt. Det er småkupert og raskt med noe hogst i området den senere tid. De lengste løypene kom i berøring med dette hogstområdet lengst sør-øst på kartet og på slutten av løypene i klassene B, C og N. Kartet var et snitt av kartet Sagen i målestokk 1: 10 000 og 1: 7 500 med ekvidistanse 5 m.

Sagen-terrenget på sitt beste! (Foto: Stein Arne Negård)

Klasser/Løyper:

A – 4,9 km – 12 poster

B – 2,7 km – 7 poster

C – 2,4 km – 7 poster

N – 1,5 km – 6 poster



Det var mye regn natten på formiddagen, men under selve løpet vad det opphold. I alt stilte 81 løpere til start på dette femte løpet som var et vanlig skogsløp. Raskest i A-løypa var Evine Westli Andersen, Løten OL og Aksel Tonjer Fingarsen, Elverum OK.

Kart og løypediskusjon hører med. Til venstre raskeste mannlig løper, Aksel Tonjer Fingarsen. (Foto: Stein Arne Negård)

Cupen arrangeres på seks forskjellige steder av klubbene Hamar OK, Elverum OK, Vang OL, OL Vallset/Stange, Løten OL og Ringsaker OK med fire løp før sommerferien og to etter sommerferien. Startkontingenten er gratis i alle klasser. Det avsluttende løpet arrangeres av Ringaker OK onsdag 11. seprember kl 1800 hvor det også blir premieutdeling.

Trond Feiring ut fra start. (Foto: Stein Arne Negård)

Startklar Ringsaker-øper. (Foto: Stein Arne Negård)

Julie Gjessing Skjeset og Knut Wikstrøm i mål. (Foto: Stein Arne Negård)

Steinar Libak mot mål. (Foto: Stein Arne Negård)

Ivan Christopher Nybakk-Djuve mot mål. (Foto: Stein Arne Negård)

Ingvild Gjessing målstempler. (Foto: Stein Arne Negård)

Resultater Øst Mjøsa Cup #5:

A - 4 920 m Plass Navn Organisasjon Tid Diff Km-tid 1 Evine Westli Andersen Løten o-lag 47.47 9.42 2 Mina Bleken Rud Vang OL 49.34 +1.47 10.04 3 Aksel Tonjer Fingarsen Elverum OK 49.46 +1.59 10.06 4 Simen Bordal Ringsaker OK 52.35 +4.48 10.41 5 Jon-Anders Bordal Ringsaker OK 53.34 +5.47 10.53 6 Pål Stenberg Vang OL 54.42 +6.55 11.07 7 Andreas Huber Hamar OK 55.01 +7.14 11.10 8 Thor Håkon Karterud Løten o-lag 57.11 +9.24 11.37 9 Arne Magnus Hekne OL Vallset/Stange 58.23 +10.36 11.51 10 Knut Johan Schjerve Løten o-lag 1.00.27 +12.40 12.17 11 Simen Smestad Løten o-lag 1.02.26 +14.39 12.41 12 Hasse Bergstrøm Tyrving IL 1.20.51 +33.04 16.25 13 Elias Skaug-Danielsen Elverum OK 1.22.21 +34.34 16.44 14 Idar Danielsen Elverum OK 1.22.36 +34.49 16.47 B- 2 680 m 1 Ingvild Gjessing Vang OL 28.09 10.30 2 Mari Sørlien Stenberg Vang OL 29.04 +0.55 10.50 3 Stein Arne Negård Vang OL 29.56 +1.47 11.10 4 Lars Tore Svenskerud Ringsaker OK 30.19 +2.10 11.18 5 Terje Gudbrandsen Hamar OK 30.26 +2.17 11.21 6 Tetiana Kuznetsova Vang OL 30.36 +2.27 11.25 7 Sigurd Dæhli Løten o-lag 30.43 +2.34 11.27 8 Odd Arne Blystad Løten o-lag 31.28 +3.19 11.44 9 Arne Arnesen Hamar OK 32.39 +4.30 12.10 10 Kristian Urset Vang OL 33.25 +5.16 12.28 11 Leif Martin Kjos Løten o-lag 34.07 +5.58 12.43 12 Ole Hans Øie Løten o-lag 34.08 +5.59 12.44 13 Sigurd Skaaden Løten o-lag 34.18 +6.09 12.47 14 Knut Wikstrøm Ringsaker OK 36.44 +8.35 13.42 15 Wenche Bjørnstad Ringsaker OK 37.31 +9.22 13.59 16 Egil Westgård Løten o-lag 39.45 +11.36 14.49 17 Steinar Libak Løten o-lag 39.56 +11.47 14.54 18 Mette Nybakken 40.02 +11.53 14.56 19 Lis Dæhli Løten o-lag 40.48 +12.39 15.13 20 Ulyana Kuznetsova Nash Klub 40.51 +12.42 15.14 21 Trond Feiring Hamar OK 41.10 +13.01 15.21 22 Sidsel Storihle Ringsaker OK 41.28 +13.19 15.28 23 Mona Bugge Haug OL Vallset/Stange 42.46 +14.37 15.57 24 Miks Dzintars Løten o-lag 43.10 +15.01 16.06 25 Mona Skaaden-Bjerke Løten o-lag 45.25 +17.16 16.56 26 Emilie Westli Andersen Løten o-lag 47.47 +19.38 17.49 27 Mathilde Skaaden Løten o-lag 47.48 +19.39 17.50 28 Matilde Nylund Vang OL 52.10 +24.01 19.27 29 Ole Edvard Bakken Ringsaker OK 53.08 +24.59 19.49 30 Tove Lundgård Pedersen Ringsaker OK 53.22 +25.13 19.54 31 Herman Bakke Løten o-lag 53.36 +25.27 20.00 32 Anna Engebakken Løten o-lag 53.59 +25.50 20.08 33 Berger Mathias Skjærbakken Løten o-lag 54.37 +26.28 20.22 34 Liv Feiring Hamar OK 55.23 +27.14 20.39 C - 2 350 m 1 Julie Gjessing Skjeset Vang OL 27.07 11.32 2 Trym Løkken-Magnor Ringsaker OK 39.52 +12.45 16.57 3 Hans Petter Jevanord Ringsaker OK 40.01 +12.54 17.01 4 Ivan Christopher Nybakk-Djuve Løten o-lag 46.12 +19.05 19.39 5 Esther Sørlien Stenberg Vang OL 49.54 +22.47 21.14 6 Solveig Sørlien Stenberg Vang OL 50.21 +23.14 21.25 7 Gundhild Westgård 54.14 +27.07 23.04 8 Knut Andersen Løten o-lag 59.21 +32.14 25.15 9 Thea Svenskerud Ringsaker OK 1.00.36 +33.29 25.47 10 Filip Pilarski Løten o-lag 1.03.31 +36.24 27.01 11 Brede Krogstie Ringsaker OK 1.08.20 +41.13 29.04 12 Lars Krogstie Ringsaker OK 1.08.22 +41.15 29.05 13 Einar Stensby Løten o-lag 1.42.00 +1.14.53 43.24

Alle resultater, info om løp og kart og løyper i Livelox