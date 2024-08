Løpet går også under navnet Flyktningeruta. De 80 deltakerne var fordelt på 16 damer og 64 menn. Løypa var kun delvis merket, og deltakerne måtte derfor navigere ved hjelp av kart og GPS.



Jevnt i tet i herreklassen

I herreklassen var det Åsmund Sunde Valseth som gikk av med seieren etter å ha kjempet seg gjennom løypa på imponerende 3 timer 22 minutter og 30 sekunder. Like bak fulgte Jon Flydal fra Rustad IL, som kom i mål bare 42 sekunder senere med tiden 3.23.12. Tredjeplassen gikk til Ola Marius Pedersen fra Oppsal, som fullførte løpet på 3.37.10.



Vinneren Valseth oppsummerte løpet enkelt og greit på Strava.

- Første gang jeg har vunnet et løp!!



Åsmund Sunde Valseth og Jon Flydal hadde en tett kamp om førsteplassen. (Foto: Arrangøren)



Jon Flydal som ble nummer to, var godt fornøyd med gjennomføringen under de våte forholdene. Dette løpet kom bare to dager etter at han perset med 10.55 i Ulsrudvann rundt. Ola Marius Pedersen på tredjeplass gjennomførte løpet for 11. gang, men virket ikke hundre prosent fornøyd.

- Fortsatte den negative trenden, men fullførte allikevel på en bra måte i år også ut i fra formen. Løp jevnt og disiplinert hele veien og slapp tetklynga tidlig, men passerte en god del av dem underveis og sikret den siste pallplassen i min 11. gjennomføring, skrev han på Strava.

Topp 5 beste menn



Plass Fornavn Etternavn Klubb Tid 1 Åsmund Sunde Valseth 03:22:30 2 Jon Flydal Rustad IL 03:23:12 3 Ola Marius Pedersen Oppsal 03:37:10 4 Kjetil Myklebust Motbakkene Mikrobryggeri 03:44:40 5 Øystein Hansen Bloodtrails Østmarka 03:48:25

Wenche Christenssen best i dameklassen

Blant damene var det Wenche Christenssen fra Øl&Kondis som kom først i mål med tiden 4.13.30. Hun ble etterfulgt av Eleni Xiros fra Hobøl IL, som løp inn på 4.42.58. Kristin Nymoen Paulsen fra Mandagsjoggerne tok tredjeplassen med tiden 4.48.59.



Wenche Christenssen først i mål av kvinnene. (Foto: Arrangøren)



Vinneren virket fornøyd på Strava og konstaterte bare at hun vant kvinneklassen. Eleni Xiros på andreplass fikk satt ord på hvordan de våte forholdene opplevdes

- Vant øl, men amagad for en klatretur/svømmetur, skrev hun.

Topp 5 beste kvinner



Plass Fornavn Etternavn Klubb Tid 1 Wenche Christenssen Øl&Kondis 04:13:30 2 Eleni Xiros Hobøl IL 04:42:58 3 Kristin Nymoen Paulsen Mandagsjoggerne 04:48:59 4 Inger Haugland 04:52:40 5 Maria Aschjem RSP social runners 05:01:10

Se alle resultater her