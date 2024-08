Ull/Kisa-jenta satte pers med 1,63 sekunder og slettet en 44 år gammel aldersrekord i J17 samtidig som hun klatret til nummer 12 på Norgesstatistikken gjennom alle tider. Det er ikke bare nasjonalt tiden lar seg høre. Den er nemlig den fjerde beste i U18 i Europa gjennom alle tider og den nest beste tiden i verden i U18 i år.

På Bislett ble Wilma nummer to i løpet slått av sin klubbvenninnen Amalie Sæten som løp inn til årsbeste med 4:09.06, under sekundet bak persen fra VM i Budapest for et år siden. Også de to neste i mål på Bislett løp inn til nye perser på den norske suksess-distansen. Grethe Tyldum ble klar treer i løpet på 4:11.32, en forbedring på hele fire sekunder. FIK Orions Selma Løchen Engdahl på 4. plass perset også med 4:13.80.

Moa Bollerød vant det sterkeste av de to herreheatene rett bak pers på 3:39.56 tett fulgt av svenske Simon Sundström som kveldens andre sub-3:40-løper. Fredrik Sandvik fra Ull/Kisa manglet drøye halve sekundet på å se 3:30-tallet som tredjemann. SK Vidars Sander Dybwad Mathiesen satte pers under elitesetevnet i Trondheim sist uke og skrellet på nytt av nok et halvt sekund og ble klar 3. mann på 3:41.48.