Wilma Anna Bekkemoen Torbiörnsson og Mathea Lægran var to store favoritter som var godt bak sine perser på 3000 meter i UM.

– Jeg går for to gull her i helgen, sier Wilma. Hun har bestetid i Europa i sommer på 9.03. Nylig satt på Norgeslekene.

– Mitt mål i helgen er to sølv, sier Mathea som innrømmer at det nok blir mye tettere på søndagens 800 meter.

Mathea drog halve løpet for Wilma overtok.

– Jeg brukte ikke mer krefter enn nødvendig, oppsummerer favoritten.

Wilma vant 800, 1500 og 3000 på junior NM i Bodø. Det ble også bronse på favoritten 1500 meter under U-18 EM.

Mathea oppsummerer situasjonen slik.

– Jeg håper på to medaljer her i helgen. 3000 er min beste, men jeg håper å være med i kampen om en plass på seierspallen også på 800 meter på søndag. Da må jeg imidlertid levere på mitt absolutt beste, sier Mathea. Skjalg-jenta er klart best på de lengste distansene.

– To sølv er imidlertid målet, sier hun.

De to EM-farerne innrømmer at halve jobben er gjort.

– Skal jeg ta sølvet på 800 må jeg imidlertid prestere skikkelig bra, sier Stavanger-jenta.

Wilma har hatt en fantastisk sesong.

– Oppturene har vært mange og fremgangen stor, presiserer hun.

Wilma presiserer at hun gjerne ikke er i sin aller beste form.

– Hovedmålet denne sesongen var U-18 EM. Jeg er nok ikke like pigg nå, men jeg perset på 3000 meter under Norgeslekene på Jessheim helgen etter junior NM, så sesongen er ikke på noen måte over for meg, avslutter hun.

Resultater J-17 3000 meter:

Plass: Startnr: Navn: Klubb: SB: PB: Resultat: 1 750 Wilma Anna Bekkemoen Torbiörnsson Ullensaker/Kisa IL 9,03,17 9,03,17 9,27,76 2 348 Mathea Lægran IL Skjalg 9,32,96 9,32,96 9,39,28 3 349 Mia Austevik Bø IL Skjalg 9,57,78mx 9,57,78mx 9,48,49 New PB 4 352 Oda Rosland Gjerstad IL Skjalg 10,01,64 10,17,65 5 673 Emilie Solheim Johnsen Strindheim IL 10,26,04 10,24,92 10,25,92 New SB 6 608 Ida Marie Sirevåg Nordengen SK Vidar 10,54,40 10,43,79 10,36,58 New PB 7 426 Anna Helene Brendstuen Grønberg Lillehammer IF 10,33,43 10,33,43 10,38,16 8 29 Jonette Celia Evensen Bardu IL 11,23,62 10,59,45mx 10,59,58 New SB 9 34 Fanny Kristensen Bodø FIK 11,17,14 11,17,14 11,08,86 New PB 10 379 Jade Chamberland Koll, IL 11,52,49 11,52,49 11,39,59 New PB 11 146 Hedda Njå Gjøvik FIK 11,23,35 11,23,35 11,45,48



Premiepallen på 3000 meter i klasse J17: Mathea Lægran, Wilma Anna Bekkemoen Torbiörnsson og Mia Austevik Bø (Foto: Torbjørn Fjellheim)