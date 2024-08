Distansene er halvmaraton, 10 km, 5 km og barneløp, der barneløpet og barnas festival med flere ulike aktiviteter utover formiddagen er det viktigste i feiringen. For dette er en stor fest for alle fra begynnelse til slutt. Og alle får deltakermedalje i målområdet.

Løpene er åpne for alle og deltakertallet vokser for hvert år. Første året var løpet stort sett for naboene i Åsemulen, men nå inviterer de venner, familie, venners venner og de som ellers vil være med. I år var det rekordmange som deltok.

Arrangøren sier at løpet er uformelt og uhøytidelig. Det blir ikke tatt tider og løypene er ikke merket. Men det er rikelig med drikkestasjoner underveis, og løypene går i bydelene Åse, Lerstad og Spjelkavik. Løypekart ligger ute på facebook og på Strava, så de som vil kan finne og teste løypene på forhånd. Alle løypene er ganske lettløpte.

«På Åsemulen Maraton er løpeglede og sosialt utbytte i fokus» står det i invitasjonen. Tiden du løper inn på er bare du selv som registrerer. «Utfordre deg selv, og kanskje en venn uten press fra andre» er anmodningen. Konkurransepress er det ikke snakk om.

Om kvelden er det fest for de voksne. Afterpartyet foregår i partytelt i målområdet der arrangøren også serverer sitt eget øl.

Vi kan ikke vise til noen få vinnere eller resultatliste, for her er alle vinnere.

Åsemulen Maraton på facebook

Start halvmaraton



Start barneløp