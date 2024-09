Wilma Anna Bekkemoen Torbiörnsson leverte varene også på 800 (2.10,38) meter under UM. Jenta fra Ull/Kisa som har årsbeste i Europa både på 1500 meter og 3000 meter ble imidlertid virkelig presset av Astrid Cecilie Bentsen som bare var fire tideler bak i mål.

– Jeg løper alltid for å vinne. I dag var jeg klar over at Astrid Cecilie trolig ville gi meg hard kamp. Slik ble det også, oppsummerte Wilma etter løpet.

Litt ut på sisterunden overtok hun styringen.

– Det skilte ikke mye mellom oss til slutt, men jeg følte at jeg hadde enn viss kontroll i avslutningen, sier Wilma.

Hun vant de tre lengste distansene på junior NM i Bodø. Tettere på nederlag enn det hun var på 800 på Bislett har hun ikke vært på et nasjonalt mesterskap i år.

Skjalg-jenta vant hinder på U-18 EM der Wilma tok bronse på 1500 meter. Astrid hadde et halvt sekund bedre pers og årsbeste enn Wilma som likevel av mange ble regnet som favoritt.

– Jeg løp ikke hinder her på Bislett fredag. Det var flere grunner til det, sier Stavanger-jenta som da prioriterte 400 meter.

– Jeg var påmeldt på hinder, men valgte å dra meg ut før startskuddet gikk, sier Astrid.

Astrid fikk korna like etter junior NM.

– Jeg har derfor ikke konkurrert i disse ukene der mange av mine hardeste konkurrenter har fått bedret sine perser. Jeg føler meg likevel i brukbar form nå, sier hun.

Mathea Lægran var også på junior EM. Hun startet mesterskapet med sølv på 3000 meter fredag,

– Det er min øvelse her på UM. 800 er kort, sier Skjalg-jenta som regner seg som en mye bedre 1500 løper enn på dagens distanse.

– Sølv og bronse var faktisk det jeg håpet på i forkant av mesterskapet, oppsummerer hun etter 2.14.

Premiepallen J17: Astrid Cecilie Berntsen, Wilma Anna Bekkemoen Torbiörnsson og Mathea Lægran.(Foto: Torbjørn Fjellheim)

Resultater totalt 800 meter J17:

Plass: Startnr: Navn: Klubb SB: PB: Resultat: 1 750 Wilma Anna Bekkemoen Torbiörnsson Ullensaker/Kisa IL 2,07,39 2,07,39 2,10,38 2 335 Astrid Cecilie Berntsen IL Skjalg 2,06,84 2,06,84 2,10,77 3 348 Mathea Lægran IL Skjalg 2,15,75 2,15,75 2,14,78 New PB 4 600 Mia Sofie Borchgrevink Skarbøvik Sem IF 2,13,92 2,13,92 2,14,98 5 261 Aurora Kristiansen Langbakk IL I BUL 2,21,14 2,16,33 2,21,40 6 772 Vide Linnea Wolf Lindvall Varegg Fleridrett 2,21,89 7 608 Ida Marie Sirevåg Nordengen SK Vidar 2,22,45 2,23,57 8 349 Mia Austevik Bø IL Skjalg 2,28,76 2,28,38 2,23,77 New PB 9 673 Emilie Solheim Johnsen Strindheim IL 2,25,75 2,23,23 2,24,03 New SB 10 339 Inger Risholt Bergsvik IL Skjalg 2,21,48 2,21,48 2,24,05 11 34 Fanny Kristensen Bodø FIK 2,31,26 2,31,26 2,27,08 New PB 12 379 Jade Chamberland Koll, IL 2,32,04 2,32,04 2,28,94 New PB 13 400 Amalie Heisel Westgaard Kristiansands IF 2,25,80 2,30,45 14 146 Hedda Njå Gjøvik FIK 2,35,56 2,35,56 2,39,21



Her er det Mia Sofie Borchgrevink Skarbøvik som har føringen. (Foto: Torbjørn Fjellheim)