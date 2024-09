Torsdag kveld var det duket for årets nest siste Diamond League-stevne. Det gikk på et fullstappet og utsolgt Letzigrund Stadion i Zürich. Med gråvær og regn var det ikke optimale forhold for tekniske øverlser og kortere løpsdistanser, men det var omtrent vindstille og dermed ikke de værste forholdene for dem som skulle løpe lengre distanser.

På 5000 m løp Karoline Bjerkeli Grøvdal i et sterkt felt ledet an av kenyanske Beatrice Chebet. Det var annonsert verdensrekordforsøk med fartsholdere og lyshare. Gjeldende verdensrekord satte Gudaf Tsegay satte i fjor på 14.00,21. Dersom det skulle bli verdensrekord på Chebet denne kvelden i Zürich, ville det samtidig være gode muligheter for at en kvinne for første gang løp på 13-tallet på 5000 m.

Men det skulle vise seg at verdensrekorder ikke alltid kommer på bestilling.

Fartsholderen ga seg omtrent midtveis og Chebet måtte derfra gjøre jobben selv - kun med selskap fra lysharen som hun gradvis mistet kontakten med.

Til slutt kom Chebet inn på 14.09,52. Årsbeste i verden på distansen, og langt foran de øvrige løperne, men samtidig også langt bak verdensrekorden.

For Karoline Bjerkeli Grøvdal gikk det ikke altfor bra. Hun brøt løpet etter snaue 2000 m. Mulig var det hennes planer om å løpe København Halvmaraton om ti dager som gjorde at hun ikke ønsket å ta noen sjanser på en dårlig dag i Zürich.

Resultater 5000 m kvinner

Rank Nat Name Time Qual. rank Qual. points SB PB 1 KEN CHEBET Beatrice 14:09.52 5 16 14:26.98 14:05.92 2 ETH TAYE Ejgayehu 14:28.76 1 21 14:18.92 14:12.98 3 ETH GEBRESELAMA Tsigie 14:39.05 2 20 14:18.76 14:18.76 4 USA SCHWEIZER Karissa 14:47.50 15 7 14:45.12 14:26.34 5 ETH WUDU Melknat 14:47.52 4 17 14:39.79 14:39.36 6 ETH TESFAY Fotyen 14:47.53 8 10 14:34.21 14:34.21 7 JPN TANAKA Nozomi 14:49.95 12 8 14:40.86 14:29.18 8 USA CRANNY Elise 14:54.33 17 6 14:40.36 14:33.17 9 USA MORGAN Whittni 14:54.89 14:53.57 14:53.57 10 KEN AKIDOR Margaret 14:55.67 11 8 14:39.49 14:39.49 11 BDI NIYOMUKUNZI Francine 15:07.13 14:44.97 14:44.97 12 ETH HAMBESE Gela 15:35.66 22 5 14:47.74 14:47.74 DNF AUS GRIFFITH Georgia 7 12 2nd PM - 3K 8:25.0 DNF NOR GRØVDAL Karoline Bjerkeli 24 4 14:38.62 14:31.07 DNF GBR SNOWDEN Katie 1st PM - 1K 2:48.0 - 2K 5:37.0

SPLIT TIMES Distance Nat Name Time 1000 GBR SNOWDEN Katie 2:48.23 2000 AUS GRIFFITH Georgia 5:37.17 3000 KEN CHEBET Beatrice 8:25.72 4000 KEN CHEBET Beatrice 11:19.16 LAP TIMES Lap Time 1 1:07.60 2 1:07.62 3 1:08.33 4 1:06.67 5 1:07.83 6 1:07.33 7 1:07.31 8 1:08.52 9 1:09.52 10 1:10.57 11 1:09.85 12 1:05.33

Beatrice Chebet gjorde et godt forsøk på verdensrekorden på 5000 m, men måtte løpe siste halvdel av løpet alene. Det ble tungt og hun måtte nøye seg med seier og årsbeste i verden. (Arkivfoto: Arne Dag Myking)