Foruten banestevner, hadde det tidligere blitt avviklet noen spede tilløp til løp over Aksla med start og mål i Byparken, men Blodslitet er den eldste nålevende løpskonkurransen i Ålesund. Lærerne ved Fagerlia v.g.s. har heile tiden stått som arrangør eller medarrangør. Per Even Kleive og Helge Strømsheim var ivrige ildsjeler i dette arbeidet. Nå er det Ålesundløpene som har ansvaret for løpet med Fagerlia v.g.s. som ivrige hjelpere.

Blodslitet starter øverst oppe i Fagerlia og går for det meste på turveger ut til Fjellstua og tilbake til Fagerlia. Løypen er 6,7 km lang og er ganske kupert. Her får man kjørt seg i seige bakker, men returen er lettere med mye «unnaløping».

Live Solheimdal satte i fjor ny løyperekord for kvinner med tiden 24.35. Løyperekorden for menn er mye eldre. Lars Roger Lundanes sprang i 1985 inn til tiden 23.07 og den har vist seg å være veldig seiglivet.

Påmeldingen er kommet godt i gang og værmeldingen er grei for løpsdagen med lite nedbør og lite vind.

