Kartet Veldre sag med målestokk 1: 7 500 og ekvidistanse 5 meter var utgitt i 2023. Terrenget bestod av skogsterreng med vekslende skog, noen tettere partier og både nyere og eldre hogstflater. Det var en del stier i løpsområdet og nærmest skistadion var det en del sykkel- og skiløyper/rulleskiløyper.



Etter de siste dagene med mye regn var det ganske bløtt i terrenget. Før løpet var det litt vind, under løpet kom det ei haglskur, men mot slutten av arrangementet var det igjen opphold.

Løpere klare til start. (Foto: Stein Arne Negård)



Øst Mjøsa-cupen har i år blitt arrangert på seks forskjellige steder med et løp pr. klubb. Det er Hamar OK, Elverum OK, Vang OL, OL Vallset/Stange, Løten OL og Ringsaker OK som har arrangert løpene med fire løp før og to etter sommerferien. Det var ingen startkontingent for noen av klassene.

Løypene på Veldre sag var fra 1,970 km til 6,500 km. I alt stilte 60 løpere til start på avslutningsløpet som var vanlig skogsløp.

Torbjørn Løkken (til venstre) og Hans Storlien leser av brikken. (Foto: Stein Arne Negård)

Torstein Berg mot målstempler. (Foto: Stein Arne Negård)

Henrik Bleken Rud i mål. (Foto: Stein Arne Negård)

Her er det veivalget på langstrekket som diskuteres. (Foto: Stein Arne Negård)

Resultater:

Åpen C - 2 370 m, Plass Navn Organisasjon Tid Diff Km-tid 1 Filip Pilarski Løten o-lag 35.16 14.52 2 Thea Beate Gimse-Røste Ringsaker OK 36.30 +1.14 15.24 3 Hege Raastad Hamar OK 38.23 +3.07 16.11 4 Terje Gudbrandsen Hamar OK 40.35 +5.19 17.07 5 Ivan Christopher Nybakk-Djuve Løten o-lag 41.38 +6.22 17.34 6 Lars Krogstie Ringsaker OK 48.42 +13.26 20.32 7 Brede Krogstie Ringsaker OK 53.26 +18.10 22.32 N - åpen - 1 970 m Jon-Anders Bordal Ringsaker OK 26.45 13.34 Knut Helstad Ringsaker OK 21.12 10.45 Inger Røste Ringsaker OK 42.56 21.47 D 9-10 - 1 970 m 1 Esther Sørlien Stenberg Vang OL 21.47 11.03 D 11-12 - 2 370 m 1 Thea Svenskerud Ringsaker OK 35.56 15.09 2 Julia Helene Gimse-Røste Ringsaker OK 36.21 +0.25 15.20 D 13-14 - 2 600 m 1 Mari Sørlien Stenberg Vang OL 27.57 10.45 2 Maren Bleken Rud Vang OL 31.31 +3.34 12.07 3 Emma Pedersen Elverhøi Vang OL 41.36 +13.39 16.00 D 17-18 - 3 700 m 1 Mina Bleken Rud Vang OL 37.57 10.15 D 21 - 6 400 m 1 Anne Marit Bordal Ringsaker OK 1.05.30 10.14 D 35 - 3 700 m 1 Anne Storihle Svenskerud Ringsaker OK 1.12.51 19.41 D 55 - 3 080 m 1 Unn Mette Klopbakken Vang OL 40.27 13.07 2 Kjersti Rønning Hamar OK 51.06 +10.39 16.35 3 Helga Storlien Ringsaker OK 56.49 +16.22 18.26 D 65 - 3 080 m 1 Wenche Bjørnstad Ringsaker OK 45.38 14.48 2 Anne Sørum Hamar OK 53.33 +7.55 17.23 3 Sidsel Storihle Ringsaker OK 56.38 +11.00 18.23 4 Berit Røste Ringsaker OK 1.24.11 +38.33 27.19 D 75 - 2 600 m 1 Liv Feiring Hamar OK 57.03 21.56 H 9-10 - 1 970 m 1 Kasper Rognås Vang OL 23.24 11.52 2 Mathias Øvergaard Pettersen Ringsaker OK 23.42 +0.18 12.01 3 Sivert Pedersen Elverhøi Vang OL 43.59 +20.35 22.19 H 11-12 - 2 370 m 1 Trym Løkken-Magnor Ringsaker OK 28.00 11.48 2 Niklas Bakke Vang OL 30.00 +2.00 12.39 H 15-16 - 3 700 m 1 Jørgen Linus Harkinn Ringsaker OK 48.02 12.58 H 21 - 6 400 m 1 Kenneth Bilstad Vang OL 49.50 7.47 2 Henrik Bleken Rud Vang OL 1.01.24 +11.34 9.35 3 Simen Bordal Ringsaker OK 1.02.07 +12.17 9.42 4 Pål Stenberg Vang OL 1.08.39 +18.49 10.43 5 Geir Myhr Øien Ringsaker OK 1.11.54 +22.04 11.14 H 45 - 3 700 m 1 Arne Røste Ringsaker OK 39.20 10.37 2 Torstein Berg Løten o-lag 48.08 +8.48 13.00 H 55 - 3 700 m 1 Stein Arne Negård Vang OL 43.52 11.51 2 Andreas Huber Hamar OK 46.11 +2.19 12.28 3 Hans Storlien Ringsaker OK 47.14 +3.22 12.45 4 Torbjørn Løkken Hamar OK 50.30 +6.38 13.38 H 65 - 3 080 m 1 Frode Hjorth Hamar OK 38.15 12.25 2 Erik Grøndalen Hamar OK 40.28 +2.13 13.08 H 75 - 3 080 m 1 Einar Lund Hamar OK 41.32 13.29 2 Knut Wikstrøm Ringsaker OK 46.11 +4.39 14.59 3 Trond Feiring Hamar OK 49.11 +7.39 15.58 4 Terje Malm Hamar OK 51.29 +9.57 16.42 5 Knut Skjeset Vang OL 1.09.32 +28.00 22.34

Resultater, info om løp og kart og løyper i Livelox