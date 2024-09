Isak Bergset perset og vant

Isak Bergset fra Frol IL / Trondheim vant den 21.utgaven av Torvikbukt 6 topper. Han ble klokket inn på tiden 2:34:36, i den krevende traseen som er på 21,8 km og 1900 høydemeter som av mange betegnes som Norges hardeste halvmaraton. Isak forbedret sin personlige rekord fra i fjor med 14 minutter.



Dagens raskeste, Isak Bergset fra Frol IL, Trondheim vant årets utgave av Torvikbukt 6 topper på den sterke tiden 2:24:36. Foto Daniel Kvalvik.

Isak er tidligere orienteringsløper, men satser nå på fjelløping og deltar blant annet i verdenscupen i skyrunning.

- En fantastisk rå teknisk løype, anbefaler dette løpet på det sterkeste, smiler Isak fornøyd etter målgang.

På andreplass kom Thibaut Witvoet (21) fra Frankrike på tiden 2:43:40, og tredjeplassen gikk til Jeppe Aaskov Pallesen fra Danmark på tiden 2:48:58.



Thibaut Witvoet fra Frankrike kom på andreplass Torvikbukt 6 topper på tiden 2:43:40. Foto Daniel Kvalvik.



Seier til Johanna Åström

I dameklassen ble det seier til Johanna Åström fra Sverige på tiden 3:19:56. Johanna nådde ikke opp til sin egen sterke løyperekord på 2:43:52.

- Elsker denne løypa, sier Johanna etter målgang, men kjente at kroppen ikke var 100% i dag. Jeg kommer til Torvikbukt igjen om 14 dager og løper Torvikbukt rundt, der har jeg ikke deltatt tidligere, avslutter den alltid positive Johanna.



Dagens raskeste kvinne, Johanna Åström Arc´Teryx, Sverige vant på tiden 3:19:56. Foto Daniel Kvalvik.

På andreplass kom Kristin Ottestad Dahlen fra Osmarka på tiden 3:39:20 og tredjeplassen gikk til Louise Skak fra Romerike Ultraløpeklubb på tiden 3:49:37.



Se alle resultater her





Løyperekord i juniorløypa.

I juniorløypa som går over de tre siste toppene ble det løyperekord i jenteklassen med Ida Brakstad Orset (17 år) fra Romsdal Randoneeklubb og Molde. Ida kom i mål på 1:40:17, og kan da tituleres som Prinsesse. Det finnes nemlig Konge- og Dronninglag for den lange løypa, og Prins- og Prinsesselag for den korte løypa. Den korte løypa er 13 kilometer lang og går over 1050 høydemeter, de tre siste toppene av den originale løypa.





Dagens raskeste jente i juniorklassen, Ida Brakstad Orset (17) Romsdal Randoneeklubb på tiden 1:40:17. Foto Per Kåre Gagnat.



- Jeg var fornøyd med å vinne i dag og var livredd for at lillesøstra mi Signe skulle ta meg igjen, sier Ida etter målgang. På andreplass blant jentene kom Signe Brakstad Orset (13 år) 1:43:27. Signe som vant klassen 13-14 år. Tredjeplassen gikk til Linn Farstad (17 år) fra Molde og Omegn IF på tiden 1:53:44.



Juniorene løp de 3 siste toppene, 13 km og 1050 høydemeter. Her ser vi startfeltet. Foto Daniel Kvalvik.

Selmer Helgeland (17 år) fra Børsa ble dagens raskeste i den korte løypa. Selmer kom inn på tiden 1:32:01.

- Et veldig hardt og krevende løp, sier Helmer som er elev på Meråker videregående hvor han går på linja Randonee og fjelløping. Det var et veldig kult løp, og jeg vil komme tilbake og prøve meg på den lange versjonen av Torvikbukt 6 topper senere.



Dagens andre raskeste jente i juniorklassen, lillesøster Signe Brakstad Orset (13) Molde og Omegn IF på tiden 1:43:27. Foto Per Kåre Gagnat.





Dagens blideste

Pawel Kotkowski fra Batnfjordsøra/Torvikbukt IL var dagens raskeste i mosjonsklassen i den lange løypa. Han tok en fantastisk personlig rekord da han kom i mål på tiden 3:25:15.

- Jeg deltok for første gang i 2016, og da kom jeg på klart sisteplass på tiden 6:21:03. Jeg forbedret meg i 2022 med tiden 4:09:51. En fantastisk følelse å kjenne at treningen har gitt resultater, avslutter en rørt Pawel.



Pawel Kotkowski fra Batnfjordsøra/Torvikbukt IL var dagens raskeste i mosjonsklassen i den lange løypa. Han kom i mål på tiden 3:25:15. En kraftig personlig rekord. 2022: 4:09:51, 2016: 6:21:03.



Rolf Tage Gjøen fra Torvikbukt er den eneste som har gått samtlige 6 topper alle 21 åra.

Vegard Barlaup (210) fra Molde og Ingeborg Nesje (209) fra Skåla ut fra start under årets Torvikbukt 6 topper, 22km og 1900 høydemeter. Foto Daniel Kvalvik.



Johan Fredriksen Orset (302) hadde som mål å ta sin egen klubbrekord for Torvikbukt IL fra 2021, men falt på veg ned fra tredje toppen, og hadde nok med å komme seg i mål. Her sammen med Thimmy Klaassen (308) fra Hornindal og Yngve Solemdal fra Romsdal Randoneeklubb, Molde. Foto Daniel Kvalvik.



Dagens blideste: Pawel Kotkowski fra Batnfjordsøra/Torvikbukt IL var dagens raskeste i mosjonsklassen i den lange løypa. Han kom i mål på tiden 3:25:15. En kraftig personlig rekord på nesten 3 timer. Foto Per åre Gagnat.





Ida Brakstad Orset (17 år) fra Romsdal Randoneeklubb og Molde fikk sterk kamp av lillesøster Signe Brakstad Orset (13 år) Foto Daniel Kvalvik.



Neste år arrangeres Torvikbukt 6 topper for 22.gang lørdag 13.september.



Se alle resultater her