Det var 115 løpere som benyttet seg av de fine løpsforholdene i Åsane Løpskarusell denne gangen. Det var vindstille, sol og 20 grader ved start, og Liavatnet lå der som et stort speil for solnedgangen.

På 5 km var det ungdommene som var best, både blant kvinner og menn. Beste kvinne ble 16 år gamle Nellie Cecilia Taule som var over minuttet foran Kristina Fjelltveit Blindheim og Grethe Jørgensen. 14 år gamle Even Veen Torkildsen var første mann i mål, noen få sekunder foran Helge Simmenes.

Åsane løpskarusell har start og mål på parkeringsplassen bak IKEA, og løypen går dels på asfalt og dels på grusveien langs Liavatnet.

På 10 km klarte Kristian Nestor Jarnung og Eirik Ravndal Kyllingstad å holde unna for Amalie Joensen, som lenge hang i rygg på disse to, men hun måtte slippe litt i siste halvdel av løpet. Disse ble også de tre beste totalt.

Det ble i hvert fall en klar kvinneseier til Amalie Joensen fra Gular, som klokket i mål nesten åtte minutter foran Line Furnes på andreplass. Tonje Fløystad på tredjeplass.



Even Veen Torkildsen pleier å være blant de beste i Åsane Løpskarusell, nå vant han 5 km.

15 beste menn 5 km:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 84 Even Veen Torkildsen Norna-Salhus IL / Åck M14-15 17:51 2 192 Helge Simmenes M40-44 17:55 3 204 Emil Hannevik Fyhn Norna-Salhus IL M14-15 18:35 4 2138 Øyvind Hompland M23-34 18:39 5 191 Arturas Minikauskas Varegg Fleridrett M40-44 18:56 6 24 Eirik Nøtsund Brogjengen M35-39 19:06 7 2118 Lasse Eriksen M40-44 19:27 8 2148 Tormod Vågenes Nordhordland Skiklubb M45-49 20:00 9 19 Olav Kjellby Norna-Salhus IL / Norna-Salhus M12-13 20:44 10 2115 Eirik Sundström Vevatne M23-34 20:45 11 118 Henrik Røssevold Taule M23-34 20:53 12 2147 Birger Johan Blom Fri il M60-64 20:55 13 203 Eirik Haugetun Norna-Salhus IL / ÅCK M14-15 20:57 14 184 Jørgen Rohde ÅBF M40-44 20:57 15 189 Jahn Christopher Nævdal M35-39 21:05



Nellie Cecilia Taule løper for Fil Aks-77, som holder til nord for Bergen. Hun deltok på 3000 meter i årets ungdomsmesterskap, og i dag vant hun 5 km i Åsane Løpskarusell.

15 beste kvinner, 5 km:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 2127 Nellie Cecilia Taule Fil Aks-77 K16-17 19:12 2 162 Kristina Fjelltveit Blindheim Idrett Uten Alkohol K40-44 20:26 3 98 Grethe Jørgensen K45-49 20:37 4 2251 Maria Bøe Svardal K23-34 20:40 5 11 Benedicte Jensen K23-34 22:09 6 2110 Christina Kjelby K23-34 23:47 7 31 Hanne Elisabeth Liland Varegg Fleridrett K55-59 24:30 8 2113 Merete Skadal K45-49 24:33 9 59 Sophia Leiva Framo BIL K23-34 24:52 10 2149 Ingrid Vågenes Nordhordland Skiklubb K16-17 25:02 11 158 Siri Margrete Kleppe K35-39 25:22 12 2131 Laila Hasti Equinor Bil/Fri IL K55-59 25:45 13 2145 Gunhild Bergtun K23-34 26:12 14 81 Nina Strømme Andersen K35-39 26:22 15 112 Kari Lundekvam DNB K60-64 26:27



Kristina Fjelltveit Blindheim klokker inn til en andreplass.



Denne gang blir det en tredjeplass på Grethe Jørgensen.

Det var riktig så idylliske forhold rundt Liavatnet denne gangen, vindstille, og deltagerne løp inn i solnedgangen. Her kommer Johannes Lunde i fint driv, han vant klasse M75+ på 10 km.



Det er alltid et godt tegn når løpere tar seg tid til å hilse til kamera. Her kommer Amalie Joensen i tetgruppen på 10 km, der hun blir klart beste kvinne.

Resultat kvinner 10 km:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 2143 Amalie Joensen Gular, IL K23-34 38:35 2 187 Line Furnes K23-34 46:24 3 91 Tonje Fløystad Ebats K55-59 47:45 4 197 Linn Helen Torsvik Bergen Triathlon Club K35-39 48:52 5 206 May Britt Soldal K55-59 52:10 6 2116 Mariann Kjelby K60-64 53:37 7 103 Anne-Kristin M. Johannessen K45-49 53:48 8 2111 Mariell Sivertsen K23-34 54:06 9 55 Irene Sayin Åsane Løpegruppe K45-49 55:06



Tonje Fløystad var godt fornøyd i dag, både med tredjeplassen på 10 km, og at det ble ny pers.



Premiepallen på 10 km, altså de tre beste menn: Eirik Ravndal Kyllingstad, Kristian Nestor Jarnung og Lars Selvik.

Resultater 10 km menn:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 154 Kristian Nestor Jarnung Norna-Salhus IL M45-49 37:23 2 2125 Eirik Ravndal Kyllingstad RD Bergen M23-34 37:49 3 2114 Lars Selvik M35-39 38:56 4 101 Bjørn Harald Bongom Varegg Fleridrett / Fjellgeitene M55-59 39:34 5 139 Jon Brunvoll Geriatrix M50-54 42:33 6 161 Sindre Kjær Hold Shift M35-39 43:58 7 72 Marius Sandvik ABB B.I.L. Bergen / Gursken Kredelag M40-44 44:22 8 2141 Eivind Thane Erstad & Lekven BIL M35-39 45:28 9 58 Bjarte Onar Birkeland Ebats M55-59 45:37 10 57 Idar Birkeland M55-59 46:02 11 104 Endre Thomassen Norconsult BIL M23-34 46:29 12 45 Johannes Lunde Laksevåg TIL / Bækkalokke M75+ 47:41 13 198 Karl Ove Aarbu M55-59 48:14 14 18 John Mohus M65-69 49:04 15 2122 Rune Åbø M45-49 49:06 16 2109 Eivind Inderøy M35-39 49:20 17 2108 Tomas Inderøy M35-39 49:25 18 62 Daniel Reknes Åsane Løpegruppe M40-44 49:40 19 20 Ørjan Mjåtveit M35-39 49:54 20 2117 Kjetil Åbø M45-49 50:07 21 143 Åsmund Bækken M50-54 51:26 22 2107 Martin Pisani M23-34 52:10 23 2106 Patrik Andersen M23-34 52:12 24 2112 Daniel Bårdsgjære M23-34 54:06 25 30 Asbjørn Kvernrød Gular, IL / Team Sportsmanden M75+ 05:44



Bjørn Harald Bongom ligger her foran Lars Selvik, i mål ble det omvendt.



Anne-Kristin M. Johannessen.



Sophia Leiva virker å være fornøyd.



May Britt Soldal ser i hvert fall fornøyd ut.



Her kommer Åsmund Bækken, Eivind Inderøy og Tomas Inderøy.

Neste løp i Åsane Løpskarusell går 10. oktober. Da er nok solen gått ned når løperne passerer Liavatnet.