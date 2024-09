De startet lørdagen med helmaraton i halv ti-tiden lørdag formiddag. Etter en (altfor) kort pause stod de klare for å løpe halvmaraton i samme trasé. Og etter målgang på den distansen, så ventet en ny kort pause før dagens siste innsats - 10 kilometer. Å løpe Trippelen under Oslo Maraton er en meget imponerende øvelse. Og når man ser på tidene som oppnås, så er det også nesten utrolig for utenforstående.



Ådne Skogsbakken best av herrene

I herreklassen var det til slutt Ådne Skogsbakken fra Søndre Land IL som tok seieren. Hans totaltid ble 4.50.30. Etter maratonløpet var han nummer tre, etter å ha løpt på 2.43.08. På halvmaraton løp han på 1.25.37, mens den avsluttende mila gikk på 41.46.



Selv oppsummerer han på Strava ved å skrive at det var det jævligste han har gjort. Der får vi også vite at han fungerte som fartsholder for faren sin (eller var det omvendt) på den siste distansen, noe som gikk veldig bra.

- Gikk overraskende greit etter en god del hjelpearbeid for Ådne under hans trippel som endte med totalseie. Faktisk bestenotering på mila dette årtusenet, skriver hans far Ragnar Skogsbakken.

Harald Bjerke ble nummer to totalt, med en tid under målet sitt (som var 5 timer). Han løp i mål på totalt 4.58.02. På tredjeplass kom Jonas Irmer, som fikk totaltid 5.07.20. Han satte pers på maraton med 2.50.30.



Mia Walsøe Lehn best av damene

I kvinneklassen ble det seier med margin på godt over en halvtime til andreplassen. Mia Walsøe Lehn løp først maraton på 3.09.32, deretter halvmaraton på 1.40.41, før hun avsluttet med 10-kilometeren på 48.02. Totaltid 5.38.14.

- If your gonna be dumb, you gotta be tough, oppsummerer hun enkelt og greit på Instagram.



På andreplass fulgte Tone Helgerud fra Heming IL med 6.12.12 i totaltid, mens Caroline Nome ble nummer tre med 6.13.17.



Fullførende menn

Plass Navn Klubb Klasse Tid 1 Ådne Skogsbakken Søndre Land IL Friidrett M24-34 04:50:30 2 Harald Bjerke Romerike Ultraløperklubb M50-54 04:58:02 3 Jonas Irmer Casual Running / Torshov Sport Runners M24-34 05:07:20 4 Brede Eiken Brattvåg IL M24-34 05:11:30 5 Dan Juan The Game M35-39 05:11:47 6 Jørgen Aam M24-34 05:19:20 7 Erik Persheim M35-39 05:32:52 8 Sigurd Agnalt M24-34 05:38:48 9 Marc Gispert Giron Club Atletic Transperfect TMB for AFANOC M40-44 05:39:49 10 Marius Karlsen Furnes Ultraløperforening M24-34 05:41:39 11 Irmantas Kairelis M45-49 05:42:17 12 Birk Knudsen M18-21 05:42:38 13 Jon Olsen M50-54 05:46:24 14 Martin Brandal M24-34 05:49:33 15 Brage Solvang Bodø Bauta Løpeklubb M24-34 05:50:05 16 Mirsad Pandzic Romerike Ultraløperklubb M40-44 05:51:54 17 Remi Høiseth Vidar Sportsklubben M24-34 05:52:48 18 Simen Tollersrud ASICS FrontRunner Norway M35-39 06:08:16 19 Hans A. Grønnvoll M40-44 06:15:02 20 Magnus Alstadheim Krigsskolen M24-34 06:19:26 21 Leif Betten Transocean M50-54 06:21:06 22 Jørgen Strand Otto Olsen AS M45-49 06:21:24 23 Even Gravningen Idrettslaget Krigsskolen M22-23 06:28:18 24 Robert-Jan Arke ASICS FrontRunner M24-34 06:29:06 25 Daniel Rafal Zaluk Norway M45-49 06:29:54 26 Tor Lambrechts M40-44 06:31:21 27 Vegard Lahtinen Larsen M24-34 06:40:48 28 Thomas Antonsen M24-34 06:47:02 29 Robert Babiak Pipeliner M55-59 06:47:16 30 Atle Aulom Romerike Ultraløperklubb M50-54 06:48:45 31 Dag Edvartsen M40-44 06:49:02 32 Steinar Aarum Kvartlivskriseløperne M24-34 06:52:30 33 Albert Leopold Leivestad Krigsskolen M22-23 06:52:56 34 Björn Fischer Eile mit Weile M45-49 06:55:39 35 Christian Hoen Nittedal IL M24-34 06:57:47 36 Martin Eriksen Idrettslaget krigsskolen M22-23 06:58:10 37 Arild Thomassen Flekkerøy Løpeklubb M50-54 07:00:38 38 Håkon Hetland M24-34 07:01:25 39 Finn-Eirik Johansen M55-59 07:02:29 40 Glenn Gislason Soko Bil M24-34 07:07:27 41 Kjell Erik Gundersen M24-34 07:07:38 42 Erik Fostervoll Scandic Hotels M45-49 07:14:09 43 Håkon Tran Carbo-Loaders M24-34 07:14:34 44 Robin Andersen M24-34 07:15:56 45 Svein Olav Lothe Lambertseter IF M60-64 07:16:26 46 Simen Medhus M24-34 07:17:02 47 Jan Olsson Team Futten M50-54 07:21:24 48 Mario Fernandes M45-49 07:21:49 49 Martin Muri M35-39 07:23:27 50 Asbjørn Slettemark DHZ Maratondietten Løpeforening M45-49 07:27:06 51 Knut Eirik Kringeland Helgevold Elektro AS M24-34 07:27:06 52 Jesper Sundal M24-34 07:28:20 53 Håvard Strand Kondis treningssenter M40-44 07:32:11 54 Jan Inge Yttervik M50-54 07:32:13 55 Per Andre Naustvik Bamford1869 M35-39 07:33:04 56 Opi Piet Hans-Peter Lahann BSG Schleswig-Holstein Netz M65-69 07:37:47 57 Petter Nergaard Åslia M50-54 07:39:40 58 Lars Møller Romerike Ultraløperklubb M50-54 07:44:23 59 Stian Hasdahl Zuccarellostiftelsen M35-39 07:48:41 60 Adrian Sollie Strand BELÈVEN Eiendomsmegling M24-34 07:59:38 61 Øystein Wanoa Reed Viking Maori M35-39 07:59:41 62 Johannes Klemp M24-34 07:59:44 63 Heine Petersen M60-64 08:08:10 64 Jacek Schmidt M55-59 08:18:41

Fullførende damer

Plass Navn Klubb Klasse Tid 1 Mia Walsøe Lehn K18-21 05:38:14 2 Tone Helgerud Heming IL K45-49 06:12:12 3 Caroline Nome K24-34 06:13:17 4 Jeanette Bergersen Team Dynamitt / Belèven Eiendomsmegling K40-44 06:14:33 5 Janne Wisting K45-49 06:28:41 6 Rita Kristoffersen Gjerstad IL K40-44 06:38:32 7 Tonje Jørgensen Bryne Triatlonklubb K35-39 06:42:12 8 Marianne Årdalen Gjerpen IF Allianse - Friidrett K50-54 06:43:52 9 Cathrine H Lorentzen Løplabbet AS K45-49 06:47:06 10 Synne Martine Hansen Myhre K24-34 06:50:23 11 Thea Lindset K24-34 06:51:41 12 Inga Dahlen Konow K24-34 06:55:31 13 Wår-Iren Monsen Team Molli K55-59 07:05:05 14 Andrine Odland Valkyrien IL K24-34 07:06:39 15 Anniken Ravnå Krigsskolen K24-34 07:14:38 16 Dana Jung K45-49 07:25:29 17 Martina Kibsgård Bodø bauta K45-49 07:43:16