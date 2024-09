Lidingöloppet feirer sitt 60-årsjubileum i år og er en del av "En Svensk Klassiker", sammen med Vasaloppet, Vätternrundan og Vansbrosimningen. Med deltakelse i alle disse arrangementene innenfor ett år, kan man oppnå den prestisjefylte utmerkelsen. Interessen for Lidingöloppet er større enn på lenge, med en økning på over 30 % i antall påmeldte sammenlignet med i fjor.



Foto: Arrangøren



Utfordrende løyper

Løpets hoveddistanser er 30 km og 15 km. 30-kilometeren, som starter ved Koltorp, byr på en variert løype med både flate partier og bratte stigninger. Den beryktede Abborrbacken, 5 km før mål, er kjent for å teste selv de sterkeste løperne med sin 522 meter lange stigning på 8 %. Bakken er etter spørreundersøkelse kåret til den mest fryktede motbakken i Sverige.

Den halve distansen på 15 km gir en smak av den utfordrende løypa, men unngår de tøffeste bakkene mot slutten. Løypa starter også på Koltorp og følger deler av den klassisketraseen, med en kombinasjon av skogsstier, grusveier og småkuperte partier.



Løperne bør ha Abborbacken i bakhodet underveis i løpet. Det er smart å ha litt krefter igjen når den kommer. (Foto: Lidingöloppet)



Norske profiler til start

Totalt er det påmeldt 203 norske statsborgere til Lidingöloppet. Flere av dem stiller i eliteklassene på både 15 og 30 km, mens andre vil prøve seg i mosjonsklassen. 119 løpere skal løpe den lengste distansen på 30 kilometer, mens 54 har valgt 15 kilometeren. 30 løpere er påmeldt til andre distanser.



Blant de norske deltakerne finner vi flere sterke navn. Maria Sagnes Wågan, som har representert Norge i både EM og VM i halvmaraton, maraton og terrengløp, stiller på startstreken. I tillegg stiller Tom Erling Kårbø, åtte ganger norsk mester på i hinderløp og tidligere EM-deltaker i terrengløp. Begge er ventet å kjempe om topplasseringer på sine respektive distanser. Til start kommer også løpere som Petter Rypdal, Sindre Tungesvik, Erlend Nydal med flere.

Norge har gode tradisjoner fra Lidingöloppet, ikke minst med Grete Waitz sin innsats i 12 starter (se avsnitt lenger ned). I fjor vant Live Solheimdal 15 kilometer, mens Kristine Eikrem Engeset vant i 2022. Dette er bare to av mange gode norske prestasjoner.



Norske løpere i seedinggruppe 1 // 30 km

Seedinggruppe 1A



Nr Navn Fødselsår Klubb Klasse Starttid 60 Maria Sagnes Wågan 1992 Namdal løpeklubb 1A_K 12:30

Nr Navn Fødselsår Klubb Klasse Starttid 25 Andreas Martinussen 1984 Jar 1A_M 12:30 333 Eirik Haugsnes 1981 Tromsø Løpeklubb 1A_M 12:30 314 Erlend Nydal 1992 EIKSMARKA 1A_M 12:30 174 Geir Sandbakken 1981 Lillehammer IF 1A_M 12:30 145 Gjermund Steinsland 1992 møe.no 1A_M 12:30 112 Henning Mortensen 1981 Lillehammer IF 1A_M 12:30 232 Jakob Meløy 1993 TOSK 1A_M 12:30 113 Jarle Jakobsen 1978 Gubbetrimm 1A_M 12:30 166 Mathias Møller 1994 Sportsklubben Vidar 1A_M 12:30 342 Morten Aleksander Hopen 1992 Norway 1A_M 12:30 213 Petter Rypdal 1993 Namdal Løpeklubb 1A_M 12:30 344 Sigurd Syrdal 1975 Gjensidige Sport 1A_M 12:30 240 Sindre Tungesvik 1995 Siemenslaget 1A_M 12:30 173 Øyvind Hasli 1983 Lillehammer IF 1A_M 12:30 331 Øyvind Bucher Sandbakk 1981 NTG 1A_M 12:30

Nr Navn Fødselsår Klubb Klasse Starttid 541 Erik Mårtensson 2001 Modum FIK 1B 12:30 749 Fredrik Schönauer-Jansen 1990 Hammern Skiklubb 1B 12:30 652 Geir Harald Aase 1969 OSLO 1B 12:30 635 Johannes Eik Forgaard 1994 Stockholm 1B 12:30 624 Ole Skram Guterud 1993 Stockholm 1B 12:30

Nr Navn Fødselsår Klubb Klasse Starttid 2084 Erik Gundersen 1995 Swix 1C 12:30 1447 Iver Kristian Arnesen 1978 Molde Olymp 1C 12:30 2022 Jan Erik Hedemark 1973 Norway 1C 12:30 1536 Johannes Lien 1977 Fredrikshofs FIF 1C 12:30 1980 Marius Fretheim Pettersen 1994 Veidekke BIL 1C 12:30 1801 Øystein Rastad 1975 Team Gulbrandsen 1C 12:30



Norske løpere i seedinggruppe 1 // 15 km



Nr Navn Fødselsår Klubb Klasse Starttid 14106 Marianne Myklebust 1967 Hamar IL friidrett 1A 10:00

Nr Navn Fødselsår Klubb Klasse Starttid 14828 Gunn Iren Helgesen 1971 Bardufoss vgs 1C 10:00 14722 Helene Langnes Engström 1974 Stockholm 1C 10:00 14528 Stina Ringnes 1999 Nord-Odal IL 1C 10:00

Nr Navn Fødselsår Klubb Klasse Starttid 14026 Kristian Lied Olsen 2001 Gular 1A 10:00 14104 Niels Christian Hellerud 2000 Uppsala 1A 10:00 14006 Tom Erling Kårbø 1989 Stord IL-friidrett 1A 10:00

Nr Navn Fødselsår Klubb Klasse Starttid 14470 Martin Engesrönning 1979 Östersund 1B 10:00 14356 Ole Petter Ringnes 1965 Nord-Odal IL 1B 10:00 14257 Petter Rudi 1973 Full Bass 1B 10:00

Nr Navn Fødselsår Klubb Klasse Starttid 14651 Anders Barane 1981 Hökarängen 1C 10:00 14657 Björn Schwab 1969 Upplands Väsby 1C 10:00 14873 Robert Foss 1972 Väsby Skidklubb 1C 10:00



Grete Waitz - En legende i Lidingöloppet

Ingen omtale av Lidingöloppet er komplett uten å nevne Grete Waitz, som vant 15 km-distansen hele tolv ganger på rad fra 1976 til 1988. Med sitt uovertrufne løpesteg dominerte hun feltet hver gang hun stilte til start, og ingen har noensinne kommet i nærheten av hennes prestasjoner i dette løpet. Waitz er fortsatt en inspirasjon for mange av de norske deltakerne som i år tar turen til Lidingö.

Løpsfest for alle aldre

Helgen byr på et mangfold av løp, fra de korte distansene for barn og ungdom, til det klassiske TCS Lidingöloppet på 30 km. Her er det noe for alle, enten man ønsker å utfordre seg selv i den tøffe terrengløypa eller bare vil være en del av folkefesten. Spesielt er det Rosa Bandet-løpet på 10 km som får stor oppmerksomhet, hvor deltakerne løper til støtte for brystkreftforskning.



