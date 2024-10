Til tross for nylige flommer som truet arrangementet, ble Inthanon Skyrace en suksess. Skyrunnere fra hele verden stilte til start på den 31 kilometer lange løypa med 2500 meter stigning i Doi Inthanon nasjonalpark. Ingen norske løpere deltok.



Anastacia Rubtsova best av kvinnene

I kvinneklassen leverte Anastacia Rubtsova en imponerende prestasjon da hun vant kvinnenes tittel og sikret seg fjerdeplassen totalt med tiden 3.40.06. Dette er Rubtsovas fjerde seier denne sesongen, noe som plasserer henne på toppen av sammenlagtlisten.



- Løypa og omgivelsene var spektakulære. Å vinne fire løp denne sesongen er allerede en seier for meg! Jeg er utrolig glad! Jeg vet ikke hvordan det vil utvikle seg videre, men jeg skal gjøre mitt beste i finalen, sa Rubtsova etter at seieren var et faktum.

Andreplassen i kvinneklassen gikk til Marcela Vasinova fra Tsjekkia, som kom inn 27 minutter bak Rubtsova, mens Aberash Mulata Amana fra Etiopia tok tredjeplassen.



Anastacia Rubtsova. (Foto: Antton Guarest / @_guaresti_)





Plass Navn Nasjon Tid 1 Anastasiia Rubtsova RUS 3.40.39 2 Marcela Vasinova CZE 4.07.20 3 Aberash Mulata Amana ETH 4.14.25

Rongchao Gu tok seieren blant mennene

I herreklassen leverte Rongchao Gu en like imponerende prestasjon, da han utklasset et sterkt internasjonalt felt. Den kinesiske løperen, som er ny på skyrunning-arenaen, krysset målstreken på førsteplass med tiden 3.23.09, etter å ha ledet fra start. Andreplassen gikk til Iurii Shtankov, som var kun 30 sekunder bak, mens Raul Criado fra Spania sikret seg den siste pallplassen.



Rongchao Gu. (Foto: Antton Guarest / @_guaresti_)





Plass Navn Nasjon Tid 1 RONGCHAO GU CHN 3.23.09 2 Iurii Shtankov RUS 3.23.38 3 Raul Criado Sanchez ESP 3.34.23



Mer om Merrell Skyrunner® World Series

Neste løp i Merrell Skyrunner® World Series er 2Peaks Skyrace i Sør-Korea 26. oktober, etterfulgt av Sobrescobio Skyrace i Spania 27. oktober.



