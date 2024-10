Den 4. og siste utgaven av Østfold Ultra Trail Challenge gikk av stabelen i 2024, og arrangørene gjorde sitt ytterste for å tilby en ekstra krevende trase. Løpet, som tilbød distansene 70 km og 130 km, startet ved Moss stasjon og hadde målgang på Jeløya ved "The Norwegian Lady" skulpturen. Underveis ble deltakerne utfordret med strekninger gjennom Mosseskogen, Våler, Mørk, og for de på 130 km, også Svinndal og Spydebergskogen.



En tøff avslutning

130 km-løpet startet fredag klokken 16.00 med syv deltakere på startstreken, mens 70 km startet lørdag klokken 08.00 med ti deltakere. Kun 60 % av deltakerne på begge distanser klarte å fullføre løpet, noe som sier mye om de tøffe forholdene. Den mest krevende delen av traseen, kjent som "The Longest Mile", bød på store utfordringer. Denne delen er 10 km lang og går gjennom tett skog uten stier, glatte svaberg og mange høydemeter.



Leif Abrahamsen har vært ute i tøffe løyper før. Han kom først til mål på 130 kilometer-distansen. (Foto: Arrangøren)



Resultater

På den lengste distansen, 130 km, var det Leif Abrahamsen som kom først i mål med tiden 29.14.00. Adrian Toma sikret andreplassen på 30.44.23, mens Lars Vædeled Roed tok tredjeplassen med tiden 30.57.30. Øyunn Bygstad kom inn like bak på 31.00.00.

På 70 km var det Göran Kjærstad Winblad som vant med tiden 11.51.42. Harald Ringdal og André Holvik kom tett etter hverandre med tidene 15.23.29 og 15.23.47. Ulrik Nordstrand fulgte på 15.25.21, mens Birgitte Nyblin-Austgulen kom i mål på 15.26.04. Willem Rood fullførte også, med tiden 15.41.36.



130 km



Plass Navn Løpstid 1 Leif Abrahamsen 29:14:00 2 Adrian Toma 30:44:23 3 Lars Vædeled Roed 30:57:30 4 Øyunn Bygstad 31:00:00 DNF Marian Scripnic DNF DNF Lars Sigve Nordrum DNF DNF Martin Skovgaard Sørensen DNF

70 km



Plass Navn Løpstid 1 Göran Kjærstad Winblad 11:51:42 2 Harald Ringdal 15:23:29 3 André Holvik 15:23:47 4 Ulrik Nordstrand 15:25:21 5 Birgitte Nyblin-Austgulen 15:26:04 6 Willem Rood 15:41:36 DNF Jonny Svendby DNF DNF Paolo Vecchiotti DNF DNF Odin Jenseg DNF DNF Fredrik Nordby DNF