Fellesstarten gikk klokken 12:00, og rundt 50 løpere stilte til start.

I kvinneklassen var det Irja Lie Haug fra Rustad IL som stakk av med seieren. Hun vant med tiden 30.55, noe som ga henne en klar seier i klasse K35-39. Rett bak henne kom Ingvild Maalen-Johansen fra Oppsal Orientering, som løp i mål på 31.07. Ingrid Holm, også fra Oppsal Orientering, sikret tredjeplassen med tiden 32.15.



- Det var en spektakulær løype med fine utkikkspunkter over Østmarka. Masse spennende stier i bratt terreng. Det var også super stemning i mål med hjemmebakst og varm saft fra Oppsal orientering. De hadde også folk ute i løypa som heiet oss fram, forteller vinner Lie Haug til Kondis.



I herreklassen var det Herman Ryen Martinsen fra Fredrikstad SK som var raskest. Han løp inn til seier på 25.30 i klasse M23-34. Are Wigaard fra Sweco BIL fulgte hakk i hæl og tok andreplassen med tiden 25.58. Tredjeplassen gikk til Oppsals egen Truls Hestengen med tiden 26.14.



Vinneren synes det var et artig løp, men måtte passe seg for å ikke hilse på frokosten underveis:

- Måtte stoppe opp i første utforbakke så ikke frokosten skulle komme opp igjen. Ellers grei gjennomføring, kommenterte han på Strava.

Truls Hestengen, som kom på tredjeplass, skrøt også av løypa:

- Teknisk krevende stiløp, håper det blir en tradisjon, skrev han på Strava.



Kvinner

Plass BIB Navn Klubb/Sted Klasse Tid 1 26 Irja Lie Haug Rustad IL K35-39 30:55 2 24 Ingvild Maalen-Johansen Oppsal Orientering K23-34 31:07 3 16 Ingrid Holm Oppsal Orientering K35-39 32:15 4 5 Tina Kalleson Oppsal Orientering K20-22 34:18 5 32 Karoline Brevig Aune Oppsal Orientering K23-34 34:39 6 21 Natalia Soug Oslo K45-49 39:13 7 28 Siv Øines Oslo Fengsel K40-44 49:10 8 43 Lotta Larsson Oslo K23-34 49:20 9 2 Linda Larsen Oslo K23-34 49:40 10 27 Susanne Bjørkmo Føkk Asfalt K23-34 49:49 11 11 Beate Edvardsen Oslo K50-54 50:23 12 10 Anne Olaug Aase Aase Notodden K55-59 58:05 DNS 30 Bjørnhild Fjeld Rustad IL K50-54 0:00 DNS 7 Marita Sekse BDO K23-34 0:00



Menn