Det var over 50 løpere som la av gåde i et samlet felt på 6 km som foruten juniorherrene bestod av alle mannlige veteraner samt noen få kvinnelige veteraner under 50 år.

26 juniorer var å finne fremst i feltet der sju mann skilte seg ut etter den første runden på 1,8 km. Foruten nevnte Andreas Fjeld Halvorsen og Magnus Øyen var det ytterligere to Ull/Kisa-løpere, Lukas Buncic og Tewelde Hahom, med til det var en runde igjen. I tillegg var Åsmund Førde Sunde med helt i front ut på siste runde.

Tittelforsvarer Fjeld Halvorsen hadde et par sekunder på Øyen ved forvarselet 30 sekunder før målgang og holdt akkurat unna for en hardt kjempende Øyen. Kristian Bråthen Børve endte åtte sekunder bak på 3. plass med Åsmund Førde Sunde ytterligere seks sekunder etter på den sure 4. plassen.

Mannlige veteraner over 50 år og kvinner under 50 år løp i samme felt som juniorene, og her var Terje Gulbrandsen klart best som vinner av MV50-54 på 19:37, fulgt av sølvmedaljør i samme klasse, Ingvar Grøseth. Jon Per Nygaard tok ny ny tittel i MV55-59, og Bo Engdahl og Ger van der Graas toppet de to neste aldersklassene med god margin til nærmeste uforderer.

Silje Eklund og Katrine Rolid vant henholdsvis KV40 og KV45.

Forhåndsomtale: NM terrengløp lang løype går søndag i Ekebergparken

Reportasjen oppdateres senere med bilder!

M Junior Plass St.nr. Navn Klubb Tid Etter 1 165 HALVORSEN Andreas Fjeld ULLENSAKER/KISA IL 16:33 +0:00 2 175 ØYEN Magnus RINDAL IL 16:33 +0:00 3 164 BØRVE Kristian Bråthen ULLENSAKER/KISA IL 16:41 +0:08 4 154 FØRDE Åsmund Sunde JØLSTER IL 16:47 +0:14 5 181 BUNCIC Lukas ULLENSAKER/KISA IL 16:59 +0:26 6 151 NAHOM Tewelde ULLENSAKER/KISA IL 17:14 +0:41 7 180 SVORKDAL Lars Lystad SVORKMO N.O.I. 17:29 +0:56 8 177 ØYEN Aleksander GNEIST, IL 17:33 +1:00 9 158 SAMUELSEN Jens Kristian RJUKAN IDRETTSLAG 17:41 +1:08 10 179 BJØRNÅS Vidar MÅLSELV IDRETTSLAG 17:42 +1:09 11 184 LINDHJEM-GODAL Magnus TYRVING IL 17:49 +1:16 12 183 BAKKEN Mikkel IK TJALVE 17:54 +1:21 13 156 SLØGEDAL Martin Ukkelberg MARNARDAL IL 17:54 +1:21 14 173 TORJUSSEN Elias Haugen SPORTSKLUBBEN VIDAR 17:55 +1:22 15 168 ALVIK Eirik TYRVING IL 17:55 +1:22 16 166 RINDE Sondre Harstad SKARPHEDIN, IL 18:05 +1:32 17 170 NYBAKKE Amund OPPEGÅRD IL 18:07 +1:34 18 171 SUND Oliver RANHEIM IL 18:08 +1:35 19 182 OMLAND Sondre Strande ULLENSAKER/KISA IL 18:17 +1:44 20 159 ENGAN HEGGELUND Mats FROL IL 18:25 +1:52 21 162 HIRSCH Markus BÆKKELAGETS SK 18:38 +2:05 22 176 KVÆRNER Andreas Lindebø ULLENSAKER/KISA IL 18:53 +2:20 23 163 SIGNEBØEN Sondre HALDEN LØPEKLUBB 19:48 +3:15 152 BØ Johannes Sandvik STORD IL DNF 155 GULBRANDSEN Philip Storm ULLENSAKER/KISA IL DNF 172 JORDET Lars Horten REN-ENG FIK DNF MV 50-54 1 189 GULBRANDSEN Terje LILLEHAMMER IF 19:37 +0:00 2 186 GRØNSETH Ingvar BUD IL 20:12 +0:35 3 188 TRØSEID Marius KOLL, IL 20:28 +0:51 4 185 KOLLSTAD Finn KRISTIANSAND LØPEKLUBB 20:35 +0:58 5 228 KOLSTAD Per AURSKOG - HØLAND FIL 24:18 +4:41 6 187 SKARET Lars Jørgen AURSKOG - HØLAND FIL 26:17 +6:40 MV 55-59 1 194 NYGAARD Jon Per REN-ENG FIK 20:41 +0:00 2 195 HUSDAL Svein Brage DRØBAK-FROGN IL 21:38 +0:57 3 192 LIUM Knut NORDRE LAND IL 21:49 +1:08 4 196 PATEL Arvin IDROTTSLAGET I BUL 22:51 +2:10 5 193 TORNENSIS Anders GJESDAL IL 23:40 +2:59 6 191 ALSTAD Harald TRONDHEIM & OMEGN SPKL 28:13 +7:32 7 197 FAGERNES Svein Ivar SPORTSKLUBBEN VIDAR 32:16 +11:35 MV 60-64 1 201 ENGDAHL Bo KOLL, IL 21:08 +0:00 2 204 STENSRUD Johnny RYGGE IL 22:51 +1:43 3 205 OLSEN Børre DRIV IDRETTSLAG 23:07 +1:59 4 199 HAUGEN Geir LILLEHAMMER IF 23:15 +2:07 5 200 OLSEN Kjell Arne LØRENSKOG FRIIDRETTSLAG 23:25 +2:17 6 203 LIEN Steinar Odberg OPPEGÅRD IL 28:04 +6:56 MV 65-69 1 206 VAN GRAAS Ger W. SPORTSKLUBBEN VIDAR 23:47 +0:00 2 207 BØGEBERG Asgeir STRINDHEIM IL 25:25 +1:38 MV 70-74 1 208 HANSEN Terje REN-ENG FIK 24:57 +0:00 MV 75-79 1 210 SCHIØTZ Hjalmar August TØNSBERG FIK 28:33 +0:00 MV 80-84 1 211 SOLLIE Harry BYÅSEN IL 31:06 +0:00 KV 40-44 1 213 EKLUND Silje RAUFOSS IDRETTSLAG 21:45 +0:00 KV 45-49 1 214 ROLID Katrine SPORTSKLUBBEN VIDAR 22:27 +0:00 2 216 FLØTTUM Tone FET FRIIDRETTSKLUBB 23:33 +1:06 3 215 DØRSTAD Pernille IK TJALVE 25:59 +3:32

Alle resultaer NM terrengløp lang løype 2024