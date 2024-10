Konkurransen var naturlig nok langt fra like hard i et lokalt løp i Vestfold som i et NM terrengløp med mange av landets aller beste løpere samla. Men 17-åringen fra Jølster tok seg gjennom den knappe 5 km terrengløypa på 15.35 og var bare 35 sekunder bak løyperekorden til Oliver Vedvik.

Og det til tross for at traseen var heller tung og sleip etter en høst med mye nedbør. Victoria Vermelid som ble nummer tre av kvinnene, hadde følgende Strava-rapport fra løpet:

"Tung løype, mye gjørme og mer bakker/terreng enn forventet. I kjent stil hadde jeg selvfølgelig et tryn i gjørma også 😅 Burde hatt terrengsko. Fin heiagjeng💚"

Herrevinner Førde hadde nesten ett minutts forsprang til Lars Opstad Vike på andreplass, mens Casper Rønning ble nummer tre ytterligere 22 sekunder bak. Oseberg Skilag var sterkt representert med tre blant de seks beste i herreklassen og totalseier i kvinneklassen.

Den gikk til bare 17 år gamle Isabella Pettersson som brukte 20.30 i den krevende løypa. Marte Skaug fulgte 21 sekunder bak mens nevnte Victoria Vermelid ble nummer tre med 21.02. Sara Busic har løyperekorden i kvinneklassen med 17.28 satt i 2021.

Det var også flere kortere løyper for de yngre deltakerne og stafett over 3 x 1,2 km. Der stilte 20 lag, og Stokke Ski Kvinner Junior vant kvinneklassen mens et lag fra Sem var best i herreklassen.



Søstrene Søstrene Michelle og Victoria Vermelid (til høyre) løp begge 5 kilometeren, og til tross for et fall sikra Victoria seg en pallplass. (Foto: Marthine Vermelid)



Alle resultat



Det var en veldig høy andel unge deltakere i Moaløpet som for anledningen var ramma inn av vakre høstfarger. (Foto: arrangøren)



Juniorlaget fra arrangørklubben Stokke IL tok seieren i dameklassen i stafetten over 3 x 1,2 km. (Foto: arrangøren)



Det unge juniorlaget til Stokke IL ble nummer 13 i herreklassen i stafetten. (Foto: arrangøren)