På hjemmebane: Mads Orø Olsen fra Hønefoss har gjort stor framgang de to siste årene og kom seg nå under 30-minuttersgrensa for første gang. Han løp også bra i NM i terrengløp forrige søndag og har nå blitt tatt ut til Nordisk mesterskap i terrengløp i Finland 10. november. (Foto: Kjell Vigestad)



Tre løpere under 30 min. i 20-22 årsklassen er meget bra. Andreplassen til Hälles Sharmarke Ahmed var også gledelig. Han var et stort talent med en fjerdeplass på 3000 m i junior-EM i 2021, men har slitt litt. Hans 29.27 er hans desidert beste resultat i år. Han ses også på toppbildet med startnummer 234.



Menn klasse 20-22 år

Pl. Startnr. Navn Land Klubb Tid 1 248 Vegard Vesterhaug Warnes NOR Svorkmo NOI 29:18 2 234 Sharmarke Ahmed SWE Hälle IF 29:27 3 247 Mads Orø Olsen NOR Ringerike Friidrettsklubb 29:59 4 249 Didrik Røssum Jensen NOR Nittedal IL 30:28 5 245 Tobias Alstad NOR Frol IL 30:48 6 217 Vebjørn Hovdejord NOR Snøgg Friidrett 31:11 7 270 Jonas Magnusson SWE Hälle IF 31:15 8 273 Nils Bredin SWE Hälle IF 31:31 9 305 Sander Dybwad Mathiesen NOR Vidar Sportsklubben 31:57

67 løpere i mål. (Klasserekord i Hytteplanmila: Narve Gilje Nordås 28.28)



Gutter klasse 16-17 år og 18-19 år



Pallen i junior-NM: Gull til Magnus Øyen (17 år), sølv til Philip Storm Gulbrandsen (17 år) og bronse til vinneren av klasse 18-19 år, Lars Horten Jordet (th). (Foto: Samuel Hafsahl)



Fire løpere i klasse 18-19 år løp på under 32 minutter. Veldig bra, men likevel et godt stykke unna nivået i klassen under, - i 16-17 årsklassen.



Gutter klasse 18-19 år

Pl. Startnr. Navn Land Klubb Tid 1 285 Lars Horten Jordet NOR Ren-Eng FIK 31:10 2 557 Jens Kristian Samuelsen NOR Rjukan Idrettslag 31:37 3 362 Filip Jonsson SWE Hälle IF 31:49 4 554 Axel Gutterød Dabe BEL Runar IL 31:54 5 307 Algot Wedberg SWE Hälle IF 32:19 6 570 Magnus Lindhjem-Godal NOR Tyrving IL 32:21 7 560 Mats Daviknes-Andreassen NOR Nittedal IL 32:27 8 555 Martin Ukkelberg Sløgedal NOR Kristiansands IF-Friidrett 32:36

41 løpere i mål. (Klasserekord i Hytteplanmila: Jakob Ingebrigtsen 27.54)



Gutter klasse 16-17 år

Pallen for klasse 16-17 år: Dette bildet ser ganske likt ut som bildet ovenfor. Og det var bare 9 sekunder unna at alle på pallen i junior-NM kom fra klasse16-17 år. Martin Sølvberg Tjelle fra Nittedal IL er bare 15 år, - blir 16 om en drøy måned. Hadde han løpt 9 sekunder fortere, hadde begge pallene vært helt like.(Foto: Samuel Hafsahl)



Ungt talent: Martin Sølvberg Tjelle imponerte i Hytteplanmila med å løpe på 31.18. Han har et år igjen i klassen, men det er likevel et godt stykke ned til klasserekorden til Magnus Øyen på 29.14. (Foto: Kjell Vigestad)



Haakon Sørstad (16 år) var også nær både pallen i klassen og dermed også pallen i junior-NM. Det kryr med talenter i klasse 16-17 år.



Gutter klasse 16-17 år

Pl. Startnr. Navn Land Klubb Tid 1 550 Magnus Øyen NOR Rindal IL 29:14 2 563 Philip Storm Gulbrandsen NOR Ullensaker/Kisa IL 31:06 3 588 Martin Sølvberg Tjelle NOR Nittedal IL 31:18 4 559 Haakon Sørstad NOR Ullensaker/Kisa IL 31:24 5 565 Fredrik Hesjedal-Tronstad NOR Spydeberg IL 32:07 6 579 Andreas Iversen Lilleskare NOR BFG Bergen Løpeklubb 32:32 7 585 Ludvig Langøygard NOR Frol IL 32:33 8 551 Sondre Strande Omland NOR Ullensaker/Kisa IL 32:35 9 571 Sebastian Børset NOR Rindal IL 32:56

62 løpere i mål: (Ny klasserekord i år for Hytteplanmila: Magnus Øyen 29.14)





Gutter klasse 14-15 år



Vinner: Per August Halle Haugen løper fort, men det gjør også mange andre i klassen. Per August vokser også litt hvert år, men i fysisk alder er han mindre enn sine snart 15 år. (Foto: Kjell Vigestad)



Pallen til gutter 14-15 år: Fra venstre ser vi Eric Haugen Grønvold, som ikke var langt etter Per August Halle Haugen (i midten). Til høyre på tredjeplass står Amund Antczak Bjerregaard fra Krødsherad IL. (Foto: Samuel Hafsahl)



Gutter klasse 14-15 år

Pl. Startnr. Navn Land Klubb Klasse Tid 1 435 Per August Halle Haugen NOR Runar IL M14-15 32:18 2 4434 Eric Haugen Grønvold NOR Nittedal IL M14-15 32:37 3 5591 Amund Antczak Bjerregaard NOR Krødsherad IL M14-15 33:39 4 583 Ludvig Færø Linde NOR Varegg Fleridrett M14-15 34:22 5 1289 Elias Gihle NOR Holeværingen IL Team M14-15 35:25 6 3520 Vetle Titlestad Bye NOR Runar IL M14-15 35:38

41 løpere i mål. (Klasserekord i Hytteplanmila: Magnus Øyen 30.56)





Gutter klasse 13 år





Vinner yngste klasse: Lasse Lysgård-Andersen fra Nittedal IL ser konsentrert ut, men fortsatt sprek ut etter 7,5 km. (Foto: Kjell Vigestad)

Pallen for gutter 13 år: Vinner Lasse Lysgård-Andersen (i midten) var suveren i klassen. Han flankeres av Lukas Jåvoll Hagen (tv) og Christopher Wiig (th). (Foto: Samuel Hafsahl)



Pl. Startnr. Navn Land Klubb Tid 1 1414 Lasse Lysgård-Andersen NOR Nittedal IL 35:19 2 5015 Lukas Jåvoll Hagen NOR Brandbu IF 37:07 3 1974 Christopher Wiig NOR Vidar Sportsklubben 37:32 4 2258 Mats Svege NOR Jutul IL 40:15 5 2773 Marcus Vatsaas Syvertsen NOR Haugsbygd Ski 40:40

23 løpere i mål. (Klasserekord i Hytteplanmila: Songre Strande Omland 32.37)



Mer om Hytteplamila på kondis.no

Mer om Hytteplanmila på kondis.no:

På Europa-toppen: Hytteplanmila viste at norske jenter er blant de aller beste!

Narve Gilje Nordås og Karoline Bjerkeli Grøvdal vant Hytteplanmila (Oppdatert)

Hytteplanmila er utsatt til kl. 14.00

Hytteplanmila med det sterkeste elitefeltet noensinne i det første NM på 10 km

Hvem vinner herreklassen i Hytteplanmila?

Samlesiden for Hytteplanmila

Hytteplanmilas nettsider

Hytteplanmila på Facebook

Hytteplanmila på Instagram