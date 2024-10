Etter løpet var det lagt til rette for sosial samling på Lerstad Grendahus med bevertning der menyen bestod av baccalao-gryte, brød, kaffe og kaker. På programmet stod også premieutdeling, taler og overrekking av gaver.

Selve løpet starter ved Lerstad skole og går vestover forbi Lerstadvatnet. Løypene er på 5 og 10 km, er kontrollmålte, og har start og mål på samme plass. Traséen er kupert der Lerstadbakken på tilbakevegen er tung.

Forholdene var gode med oppholdsvær, 12 grader, men litt vind. Tilsammen 76 løpere fullførte løpet der 33 løp 5 km og på 10 km var det 43 deltaker som kom i mål.

Totalvinnerne på 10 km blei Bjørn Sether Wastvedt, NTNU med tida 34,25 og Malin Berge, Kondistreninga Ålesund på tiden 42.09. 5 km blei vunnet av Kristian Nedregård, Ålesund på tiden 17.45 og Janne Elin Vatnaland, Spirit FIK med tiden 20.05.

Flere bilder

RESULTATER

I starten ser vi Jan Ketil Vinnes i front. Til slutt blei Jan Ketil nummer fire på 10 km

Norskamerikaneren Bjørn Sether Wastvedt vinner 10 km for menn

Lars Thoresen Haug blir andremann på 10 km

Malin Berge (507) vinner 10 km for kvinner. Startnummer 550 er Nicolas Berg som også sprang 10 km

De to vinnerne på 10 km, Bjørn Sether Wastvedt og Malin Berge

Kristian Nedregård vinner 5 km. Forrige lørdag blei han nummer to i Hytteplanmila i kl. 50-54 år

Thomas Schjøtt Hannevig blir nest beste mann på 5 km

Sivert Nakken blir nummer tre

Janne Elin Vatnaland vinner 5 km i kvinneklassen. En stor prestasjon når vi vet at hun fødte et barn nøyaktig på lørdagen for 6 uker siden

De to vinnerne på 5 km, Kristian Nedregård og Janne Elin Vatnaland