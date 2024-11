– Jeg er skadefri, frisk, og ikke minst topp motivert, sier Magnus som understreker at han går for gull. I fjor ble han nummer to på 3000 meter under ungdoms OL i konkurranse med utøvere der de fleste var ett år eldre. Det er Magnus sin eneste internasjonale medalje.

– Dette er et U-20 mesterskap. Jeg vet ikke så veldig mye om mine konkurrenter, men i utgangspunktet går jeg alltid for å vinne i aldersbestemte mesterskap, presiser Rindal-gutten.

Magnus ble nummer to under NM lang løype for kort tid tilbake. Da ble han slått av juniorverdensmester Andreas Fjeld Halvorsen (19) på målstreken. Gullvinneren på 3000 meter fra U-20 VM i Peru i sommer løper ikke i Finland. Både Andreas og Magnus satser mot EM i desember.

– På NM hadde vi begge uhell på oppløpet. Jeg var strålende fornøyd etter et veldig bra gjennomført løp den gang, selv om det ikke ble førsteplass. Her var det en verdig vinner, sier Magnus som den gang gikk opp i U-20 klassen for å kvalifisere seg for nordisk og EM. De løp 6 km. Gutter 17, der han ville vært storfavoritt, konkurrerte over 4 km.

– Jeg tok utfordringen. Om det kunne blitt internasjonale mesterskap utover høsten om jeg hadde valgt å konkurrere i gutter 17 er jeg ikke sikker på, presiserer han.

God avslutning

Etter senior NM gull på 3000 meter innendørs i vinter fikk Magnus virus. Før seniormesterskapet hadde han rukket å gjøre årsbeste i Europa på 1500 meter (3,43) i sin aldersklasse.

– Jeg var ute av trening i over to måneder, og ikke før på Hoved NM i Sandnes i slutten av juni var jeg tilbake, sier Magnus som plasserte seg rundt nummer ti både på 1500 og 5000 meter (13,59) i det mesterskapet.

På U-18 EM ble han matforgiftet før finalen der han var en av de store favorittene. På junior NM noen uker senere ble han to og tre.

– Siden har det bare gått en vei, sier Magnus som satte aldersrekord på 10 000 meter (29,14) da han vant Hytteplanmila på Hønefoss. Dette er også NM på 10 km gateløp. I fjor satte han aldersrekorder både på 3000 og 5000 meter.

– I høst har jeg også vunnet U-20 klassen på 5 km gateløp. På bane ble det ingen mesterskapstitler i år siden jeg droppet UM. Banesesongen var likevel bra, og jeg har perset meg mye på alle distanser selv om jeg mistet deler av sesongen. Nå er jeg topp motivert for en skikkelig sesong avslutning, avslutter han.

NB: Magnus har senket sine perser denne sesongen på 800 meter med to sekunder. 1500 (tre sekunder), 3000 m (seks sekunder til 8.04) 5000 (18 sekunder til 13.59) og på 10 000 (22 sekunder 29,14).

Magnus Øyen ble slått av Andreas Fjeld Halvorsen på målstreken på terreng-NM. I helgens nordiske mesterskap er det bare Magnus som stiller av de to. Begge regner med å løpe EM oppunder jul. (Foto: Einar Børve)