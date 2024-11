Det ble topp uttelling for Norge da nordisk mesterskap åpnet med kvinnenes U20- klasse i Finland klokken ni søndag morgen. Ull/Kisa-løperen Wilma Anna Bekkemoen Torbiörnsson var en stor favoritt på forhånd, etter at hun overlegent tok NM-gullet i terrengløp for noen uker siden.





Wilma Anna Bekkemoen Torbiörnsson gjorde som hun gjorde her under NM - stakk avgårde med en gang og vant gull. (Foto: Einar Børve)



Suveren seier for Bekkemoen Torbiörnsson

Under NM stakk Ull/Kisa-løperen fra feltet umiddelbart, og det samme skjedde søndag formiddag. Allerede etter 600 meter hadde hun opparbeidet seg en luke på over ti sekunder tilbake til resten av feltet. Forspranget økte jevnt og trutt utover i løpet. Etter to kilometer lå hun nesten 20 sekunder foran, og holdt imponerende jevn og fin fart alene i front. Da 4,5 kilometer var tilbakelagt og målstreken ble passert, kunne Bekkemoen Torbiörnsson feire en solid knockout, med seiersmargin 27 sekunder. Etter målgang så det ikke ut som om løpet hadde kostet spesielt mye krefter.



Strålende åpning av lagkonkurransen

Den første øvelsen denne søndagen ble en stor norsk opptur, da Marte Hovland fra Vik IL løp inn til sølv og Mia Austevik Bø fra Skjalg IL klarte en fin 4. plass. Det ble med andre ord en perfekt åpning på lagkonkurransen.

Marte Hovland ble nummer tre under norgesmesterskapet på Ekeberg, og fulgte altså opp med sølvet i nordisk. Hun og Ida Kraft fikk en liten luke til Mia Austevik Bø etter cirka 2,5 kilometer, og Hovland økter ytterligere til den svenske jenta opp mot 3 kilometer. Da fikk hun en luke på 2-3 sekunder som hun holdt en stund, før hun økte litt mot slutten.



Marte Hovland, her fra NM i terreng, tok en sterk sølvmedalje i Finland. (Foto: Einar Børve)



Mia Austevik Bø tok andreplassen i klasse J17 (bak Bekkemoen Torbiörnsson) under NM, og løp inn til en flott 4. plass. 14 sekunder bak Hovland og 5 sekunder bak svenske Kraft som tok bronsen. Det var en fornøyd norsk trio i målområdet som feiret et godt norsk resultat.



Mia Austevik Bø ble nummer to i NM J17. I dag løp hun til 4. plass i U20 i Finland. (Foto: Einar Børve)



Resultater

Plass Nasjon Navn Sluttid 1 NOR Wilma Anna Bekkemoen Torbiörnsson 15.23 2 NOR Marte Hovland 15.50 3 SWE Ida Kraft 15.59 4 NOR Mia Austevik Bø 16.04 5 SWE Hannah Kinane 16.10 6 SWE Julia Rosén 16.12 7 SWE Majken Söderlund Larsson 16.14 8 FIN Sini-Minea Saarikoski 16.51 9 DEN Siv Bertelsen 17.00 10 FIN Pinja Laasanen 17.07 11 FIN Elsa Stadig 17.24 12 ISL Helga Lilja Maack 18.01

Lagkonkurransen