17-åringen Magnus Øyen fra Rindal IL har hatt en knallsesong, og blant annet satt norsk rekord på 10 km i klasse 16-17 år. Han siktet seg utvilsomt inn mot en gjev medalje i Finland, men den ett år yngre Sebastian Lörstad for sterk i kampen om den aller gjeveste.



Suveren laginnsats igjen

Det skulle mye til for å følge opp U20-jentenes suverene laginnsats noen minutter tidligere, men norges U20-gutter var ikke særlig snauere. Magnus Øyen løp altså inn til en fin sølvmedalje, og ble tett fulgt av tre andre norske løpere. Kristian Bråthen Børve (Ull/Kisa) kjempet seg til en bronsemedalje, Åsmund Sunde Førde fra Jølster IL tok 4. plassen og Lukas Buncic (Ull/Kisa) tok 5. plassen.



Her fra NM i terreng: Kristian Bråthen Børve foran Åsmund Sunde Førde, slik som under nordisk mesterskap denne helgen. (Foto: Einar Børve)

Den svenske vinneren fikk raskt et par sekunder luke. En luke han aldri lot noen tette. Magnus Øyen var den som hele tiden lå nærmest, alltid med 3-5 sekunders margin til resten av de norske guttene. Børve og Førde holdt sammen i mer elle rmindre hele løpet, inntil førstnevnte satte inn en sterk sluttspurt og tok 3. plassen tre sekunder foran Førde. Buncic lå hele tiden et par sekunder bak de to norske løperne foran seg, og løp til slutt i mål fire sekunder bak Førde.





Lukas Buncic sørget for en ny imponerende laginnsats med sin 5. plass. Her fra NM hvor han også ble nummer fem. (Foto: Einar Børve)



Resultater

Plass Nasjon Navn Sluttid 1 SWE Sebastian Lörstad 13.25 2 NOR Magnus Øyen 13.32 3 NOR Kristian Bråthen Børve 13.36 4 NOR Åsmund Sunde Førde 13.39 5 NOR Lukas Buncic 13.43 6 DEN Sebastian B Nygaard 14.07 7 FIN Eden Kotilainen 14.08 8 SWE Samuel Berhane 14.16 9 DEN Benjamin A Khanlarkhani 14.18 10 FIN Juho Hyyryläinen 14.21 11 Sander Petri Bere 14.28 12 FIN Anssi Mustonen 14.31 13 DEN Sebastian S Grønkjær 14.38 14 Samuli Saarikoski 14.55 15 SWE Adam Sörqvist 14.57



Lagkonkurransen