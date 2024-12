På Strava oppsummerer den norske terreng-spesialisten de 82 kilometerne og de ca. 2500 høydemetene opp og ned i fjellene mellom Saint-Etienne og Lyon slik:

- Fantastisk nattløping med ellevill stemning. Litt tungt, men kom meg gjennom på 12. plass. Sprengåpning på de fleste, og lå vel på 40 plass i starten, deretter løp jeg meg jevnt oppover, uten å skremme noen.

På Instagram har han utdypet opplevelsen:

- Jeg hadde en minneverdig natt mot Lyon. Blemmende raske løpere, gale tilskuere og raske, løpbare løyper. ASICS Saintelyon er alltid verdt turen. Beina mine var ikke de beste, men klarte 12. plass i et felt med sterke konkurrenter.

Didrik kan avslutten for sesongen med å rette en takk til arrangørene for muligheten og teamet for fantastisk støtte gjennom natten. Nå gleder 44-åringen seg allerede til en ny sesong med nye utfordringer.

Det var hjemmefavoritten Thomas Cardin som vant løpet for tredje gang etter en impnerende rekk de de siste fire årene med delt seier i 2021, 2. plass i 2022 og seier i 2023. Han løp alene mort mål i Lyon etter 5:52:21, og var med det over 11 minutter foran amerikaneren Ben Dihman med polske Andrzej Witek som sistemann på den internasjonale pallen.

Thomas Cardin i ensom majestet i de franske fjellene. (Foto: Arrangøren)

Løpet som i år ble arrangert for 70. gang hadde 17000 påmeldte på en rekke distanser hvor det også løpes tur-retur mellom de to byene, en distanse på 164 km.

