Team Trøndelag er for tiden på en toukers treningssamling på Tenerife, og fire av løperne benyttet anledning til å delta i et nyttårsløp i Lagunera der de dominerte toppen av resultatlista.

Rindals stortalent Magnus Øyen (17) løp inn til seier på 15:56 som gir en km-tid på 2.55 i en løype som var litt kupert og ikke kontrollmålt. Kjetil Brenno Gangås fra Børsa fulgte Magnus nesten til målstreken og klokket inn på 15:59. Tredjemann, Jonay Gonzalez, en 40-åring fra Tenerife som har vunnet løpet hele ti ganger og var avbildet på medaljene løperne fikk i år, måtte nøye seg med 3. plassen på 16:04. Nå spørs det hvordan medaljen blir neste år…

Kjetil Brenno Gangås (til venstre) og Magnus Øyen med premiesjekkene for 2. og 1. plass i løpet. (Foto: Tor Jarle Bolme)

Se hele løpet på You Tube

Magnus' jevnaldrende klubbkamerat i Rindal, Sebastian Børset, løp inn til 12. plass med tiden 17:29, 21 sekunder og tre plasser bak Ola Sakshaug som løper for Kristiansand Løpeklubb.

De fire Team Trøndelag-løperne som markerte seg på ferieøya (fra venstre) Sebastian Børset, Magnus Øyen, Kjetil Brenno Gangås og Ola Sakshaug. (Foto: Tor Jarle Bolme)

Tor Jarle Bolme rapporterer om et fantastisk nyttårsløp både sportslig og med mye liv og røre under arrangementet. To politimotorsyklister lå i front og det løypa var godt sperret av i folkelivet. De norske guttene opplevde et helt annet trøkk enn på hjemmebane, f. eks. med rekker av duskedamer og trommeslagere på hver sin side av løypa lenge før løpet startet.

Løpets nettsider

Løpets facebookside

Rindal IL friidretts facebookside