Rennene avvikles i januar og februar. Det er mulig å melde seg på hele skikarusellen, eller i Holmenkollen for enkeltrenn på renndagen fra kl. 16.30 –18.30.

Startkontigent kr. 950,- for alle 6 rennene i Skikarusellen ved påmelding på nett innen 12. desember. Etter 12. desember øker prisen til 1200,-.

Påmelding enkeltrenn samme dag på nett – eller på skistadion, kl. 16.30 –18.00.

Kontingent for enkeltrenn kr. 275,-

Lengde: 10 km

I Skikarusellen kan du velge å konkurrere – eller bare nyte turen for turens skyld. Skikarusellen er skirenn for alle over 15 år.

Påmelding og mer informasjon finner du på oa.bedriftsidretten.no

Terminliste for sesongen 2025

1. renn: Onsdag 15. januar Klassisk

2. renn: Onsdag 22. januar Klassisk

3. renn: Onsdag 29. januar Fristil

4. renn: Tirsdag 4. februar Klassisk

5. renn: Onsdag 12. februar Klassisk

6. renn: Onsdag 19. februar Fristil