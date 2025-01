Det var flest kvinnelige deltakere på 10 km med hele 9 kvinner og 4 menn, mens 3 km bestod av 15 menn og 1 kvinne. Fullstendig opp-ned på hva som ellers er normalt. Underlaget besto stort sett av is og bar asfalt, noe tidene også bar preg av.

På den korte distansen utmerket Johannes Aamodt (416), Søgne Skiklubb seg med 11.06, beste dame ble her Mette Villmones 424, med 15.50. På den lange distansen var det ikke uventet Randi Dyrkolbotn (459), MHI best med 40.52, her ble beste mannlige løper Fernando Bravo (462) Kristiansand Triathlonklubb med 41.55.