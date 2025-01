Nå som vi har fått vinter her i sør, og man har mulighet for å lage mer og mer snø på Sandrip, ja da passer det jo utmerket å løpe renn på ski, og det gjør vi da også til gangs! Det første rennet i skikarusellen gikk som ventet i dag, og mange så fram til rennet, og likte å løpe det! Det var litt hard snø og tidvis isete i løypa, men ellers ingenting å si på forholdene.

Deltakerne gikk 12 km, med 4 runder á 3 km.

Starten var utsatt til klokken 19.00 i dag på tirsdag 14/1, og den starter vanligvis klokken 18.00 på tirsdager fremover om ikke noe uforutsett skulle inntreffe. Og utsettelsen i dag var fordi Telenor hadde et renn i tidsrommet 18.00 til 19.00.

Kondis tok en prat med vinneren Ole Holbæk, og med en annen deltaker og med arrangøren.

Ole Holbæk (31) Vinner

Vinner ble Ole Holbæk.

– Det var glatt og krevende i løypa i dag. Vi kuttet de drøyeste utforkjøringene. Det var et greit renn, og vi kom helskinnet til mål alle sammen, sier Ole med et smil.

Ole synes at skiforholdene på Sandrip er meget gode, og at det er et helt rått anlegg her. Man må saktens bare komme seg ut. Det er folksomt til tider her. Løypene er populære, og det vrimler av folk her mange ganger.

– Det jeg liker med Skikarusellen, er at jeg får ei god trenings- og konkurranseøkt, og at jeg ikke er alene om det. Det er hyggelige folk, og det er nok universalklister som er løsningen på smøringen i dag, sier Ole fornøyd.

– Det er gøy og positivt å utnytte den årstida som vi har nå med å gå på ski. Det kan bli en lang vinter når vi har den. Man må ta løypene i bruk, og man har en rik meny å velge i her i Agder, sier Ole energisk og omtenksomt.

Resultater Sparebanken Sør Skikarusell 2025 1 - 14 jan. 2025:

Gruppe Klassisk:

Startnr Navn Gruppe Klasse Kjønn Tilhørighet Tid 41 Ole Holbæk Klassisk 30-34 Herrer Holbæk Rør 30:13 476 Øystein Sylta Klassisk 45-49 Herrer 30:31 432 Eirik Grasås Klassisk 40-44 Herrer 31:05 5 Frank Salvesen Klassisk 60-64 Herrer Ingen 37:55 498 Kristoffer Bjørke Klassisk 30-34 Herrer 38:00 3 Tore Nielsen Klassisk 50-54 Herrer Ingen 39:59 428 Kristian Mjåland Klassisk 45-49 Herrer UiA 40:35 31 Magne Dølemo Klassisk 65-69 Herrer 43:15 600 Ole Lossius Fullført 60-64 Herrer 00:00

Gruppe fri:

Startnr Navn Gruppe Klasse Kjønn Tilhørighet Tid 4 Morten Aggvin Fri 40-44 Herrer Ingen 31:24 451 Jens Christian Iglebæk Fri 50-54 Herrer Kristiansand Tria... 34:32 1 Fredrik Nordheim Iversen Fri 35-39 Herrer Kristiansand Sykk... 37:05 2 Bjørn Kristensen Fri 60-64 Herrer Agder fylkeskommune 39:28

Tore Nielsen (53) Deltaker

– Det jeg har som mål årets skisesong, er å få en rolig trim, fin trening, og å få sett litt natur. Og det liker jeg, smiler Tore oppmuntrende.

Tore har ikke investert i noe nytt skiutstyr her i år. Så han holder seg til gammelt og kjært utstyr anskaffet tidligere. Det er ingen hemmeligheter med skigåing, og poenget er flest smil per mil! Tore har ingen spesielle nyttårsforsetter, og han oppfordrer mange til å stille i Skikarusellen, og den er for så mange som kunne tenke seg en skitur!

Gjermund Steinsland (31) Arrangør fra Sparebanken Sør Skikarusell

– Det vi liker med snøen som har kommet i sør nå, er at den gjør det mulig for mange fantastiske økter og for å lage masse med snø. Mye snø hjelper til å få en sikker og god skisesong. Småbarnsfamilier kan gå på ski, og det er noe for alle, og alle familier. Og så er dette idrettsanlegget på Sandrip til nytte for toppidretten, og løypene gir gode treningsmuligheter for så mange, sier Gjermund engasjert og smiler.

Gjermund mener at det er viktig at folk stiller opp på slike renn som dette. Og markedsføringen kan være enkel med kommunikasjon på enmannshånd. Vi er ikke så mange som er med, men det er bra kvalitet på rennene. Og det er en fin aktivitet for voksne folk. Og Skikarusellen er jo mye for mosjonister og godt trente folk.