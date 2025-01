I kjent stil arrangerte Bedriftsidretten Oslo og Akershus sesongens første renn i Skikarusellen onsdag kveld. Rennene, som går over seks kvelder i januar og februar, byr på både konkurranse og skiglede i Holmenkollens nasjonalanlegg. Totalt deltok 143 menn og 22 kvinner på det 10 kilometer lange løpet i klassisk stil.

Klare til start. Fra venstre: Eirik Bentzen, Magnus Høgli, Olav Zapffe Neprud og Eirik Skeid. (Foto: arrangøren)



Resultater

Martin Hallberg fra Dr. Techn. Olav Olsen BIL viste imponerende form og vant herreklassen med tiden 24.38. Han fikk følge av Christian Foyn fra Jardar IL på andreplass, bare seks sekunder bak. Ole Sollien Hulbak fra Fiskebeinern Sk/Sweco BIL tok tredjeplassen med 25.22. På Strava var det god stemning etter løpet, der både Foyn og Hulbak delte humoristiske oppsummeringer om klisterføre og innsatsvilje.



“2. plats är ju också jättebråå! Artig variant denne bedriftsidretten. Mye byksing, klyving og kjeppjaging i diagonalgang på klisterføre i kollen”, skriver Berge Foyn.



“Litt svak og treig, men artig med karusellrenn”, oppsummerer Hulbak etter sin tredjeplass.

I kvinneklassen gikk Lene Kilsund Axelsen fra Equinor BIL Fornebu til topps med tiden 30.27. Ingvil Ahlsand fra Solution Seeker fulgte opp på andreplass med 31.12, mens Helga Løset Skodjereite fra Stordal IL/Sweco BIL Oslo tok tredjeplassen på 31.31.

– Skikarusellen er skirenn for alle, enten man vil konkurrere eller bare nyte en kveldstur i godt selskap, skriver arrangøren på sine nettsider. Med mulighet for å melde seg på hele karusellen, eller kun enkeltrenn på renndagen, har konseptet blitt et populært vinterinnslag i Oslo-området.

Neste renn i Skikarusellen arrangeres onsdag 22. januar, og da står det nok en gang klassisk stil på programmet.

Det var fint i Kollen på onsdag, men litt snøfattig til tross for den siste ukens snøfall. (Foto: arrangøren)



Terminliste 2025

Renn Dato Stilart 1. renn 15. januar Klassisk 2. renn 22. januar Klassisk 3. renn 29. januar Fristil 4. renn 4. februar Klassisk 5. renn 12. februar Klassisk 6. renn 19. februar Fristil