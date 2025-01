Tour de ski Elverum var i utgangspunktet et sosialt konkurranse-konsept som ble arrangert åtte år på rad i perioden 2010-2017. Covid-19 ble fire år senere den direkte årsaken til at den lokale Tour de Ski-utgaven gjorde et virtuelt comeback i 2021. Vinterens utgave blir dermed den femte på rad etter samme mønster.

Samleside for Tour de Ski Elverum på kondis.no med reportasjer og resultater fra tidligere utgaver.

Etter en litt treg start på skisesongen har det siden nyttår vært rikelig med snø i terrenget i Elverum, og løypene kjøres opp jevnlig av flere aktører i folkehelsebyen. Det er ikke så mye fjell og vide utsyn, men til gjengjeld er løypene i skogen godt skjermet for vind og store temperatursvingninger. Da det nylig var mange varmegrader i høyden flere dager på rad, holdt temperaturen seg på minussiden og har sørget for blåføre hele januar.

Elverum Turforening sørger for glimrende løyper i den første etappen i årets Tour de Ski-etappen. (Foto: Rolf Bakken)

Fire etapper - fire uker - flere forsøk

Etappene er også i år lagt til fire lett tilgjengelige steder i Elverums rike løypenett og er fra 3 til 8 km, to i klassisk og to i friteknikk. Tilbudet passer for skiglade mosjonister på alle nivåer og ikke bare de konkurranse-motiverte. Her har alle som kommer seg ut og registrerer sin deltakelse fire uker på rad like store sjanser til å stikke av med premiene samlet inn fra byens næringsliv. Mange av de ivrige deltakerne gjør flere forsøk i hver av løypene, og sånn sett stimulerer konseptet til mer enn en målrettet skitur pr. uke.

Konkurranseregler

Strava brukes som resultatservice og det blir delt ut poeng etter samme system som i verdenscupen i langrenn fra 100 poeng til raskeste mann og kvinne og nedover til 1 poeng. Han og hun med flest poeng sammenlagt vinner Tour de ski Elverum 2025.

Ukas etappe blir offentliggjort på Tour de Skis facebookside søndag kveld. 1. etappe er i full gang denne uka og går i fristil i en 6 km lang løype i Svartholtet øst for byen. Deltakelsen må registreres på Strava mellom mandag 27.01 og søndag 02.02.

Vinterens virtuelle skimoro starter her i kraftgata mellom Trimplassen og Svenkerudvollen i Svartholtet. (Foto: Amund Sigstad)

1. etappe på Strava

Formoppbygging

Konkurranseperioden i år er fom. mandag 27. januar tom. søndag 23. februar og passer utmerket som formoppbygging fram mot Birken eller andre sesongmål på tampen av skisesongen. Tour de Ski-arrangørene har forøvrig tenkt å kopiere fjorårets suksess med en egen femmil som den ultimate sesongfinalen helga etter Birken.

Les om fjorårets premiere på 5-mila her: Over 30 stilte til start på 5-mila i Elverum

Virtuelle vinnere av Tour de Ski Elverum:

2024: Vilde Kvale og Kjetil Finstad

2023: Vilde Kvale og Kjetil Finstad

2022: Tonje Andersen/Ingrid Vikman og Magnus Torp Antonsen

2021: Jørgen Stensløkken