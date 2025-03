I det fine vårværet var det mange som deltok i et lettløpt og variert skogsterreng øst for Fredrikstad. Her var det klasser og løyper for alle, løypelengder fra 1,6 km til den lengste på 4,9 km.

Best i seniorklassene D21 og H21 var det Marika Teini fra Kalevan Rasti og Aaro Aho fra Halden SK som var.



Totalt stilte nesten 700 løpere til start.



Marika Teini var best i D21. (Foto: Stein Arne Negård)

Aaro Aho vant H21. (Foto: Stein Arne Negård)

Variert terreng

Terrenget var som nevnt lettløpt og variert, med middels kupering. Åsene var stort sett nord-sør-gående, og med en god del berg i dagen. Enkelte partier var detaljrike. Det var et rikt stinett i løpsområdet. Målestokk 1:10000/1:7500 Ekvidistanse 5m og kartet var revidert i 2024.



Samlingsplassen var på Begby barne- og ungdomsskole hvor det var toalett, salg av o-utstyr og kiosk. Start og mål var 600 meter fra samlingsplassen.



Anne Hausken Nordberg ved brikkeavlesning. (Foto: Stein Arne Negård)

Startklare løpere. (Foto: Stein Arne Negård)

Ut fra start. (Foto: Stein Arne Negård)

Samlingsplassen på Begby skole. (Foto: Stein Arne Negård)



