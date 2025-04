Start, mål og parkering er på Nybømarka, 6010 Ålesund og løpet går innover Vasstranda på sørsiden av Brusdalsvatnet. Underlaget er asfalt og løypene er ganske lettløpte. Utdeling av startnummer finner sted i startområdet og starter kl. 17.00. Startkontingenten er 360 kr med 40 kr i Kondisrabatt inklusivt en flott medalje.

Barneløpet starter kl. 17.15. Påmelding og startnummerutdeling er i startområdet og begynner kl. 16.45. Barn 0-7 år løper 1 km og barn 8-11 år løper 2 km. Den korte løypa snur halvveis langs Lillevatnet, mens den lengste barneløypa løper rundt Lillevatnet. Løpet er fleksibelt slik at det går an å skifte løypelengde underveis. Voksne kan løpe sammen med barna, og det blir ikke tatt tider. Større barn kan også delta på barneløpet uten tidtaking. Barneløpet har startavgift på 100 kr. Da får en samme medalje når en kommer i mål.

For barn over 11 år og alle voksne er det tidtaking som gjelder på 3 og 5 km-distansene. Der er det vanlig klasseinndeling med 5-års klasser for veteranene. Det er felles start for begge distansene. Premieutdeling blir i målområdet etter løpet, og det serveres forfriskninger.

Premiene er mange. Alle får medalje. Beste mann og kvinne på begge distansene får premie, og det blir mange uttrekkspremier. Blant deltakere i det virtuelle og fysiske løpet blir det trekt ut 6 par joggesko fra Mizuno og 5 gavekort på 2500 kr på sko fra Hoka. Videre blir det trekt ut 1 gavekort fra Sportsmaster på 1000 kr. Kondis stiller med 3 sportsekker og 2 løpejakker som utrekkspremie.

Arrangør er Kondis, Kondistreninga Ålesund og Ålesundløpene.

Påmelding her