Göteborgsvarvet omtales som verdens største halvmaraton, og i årets utgave på den norske nasjonaldagen var det to norske løpere som stod i fokus.

Karoline Bjerkeli Grøvdal ledet hele løpet, og vant på tiden 1.08,33, bare et halvminutt etter løyperekorden.

NRK siterer Karoline på at hun gikk for løyperekorden:

– Det var et veldig fint løp, så mye folk. Det er veldig gøy å løpe en løype med så mye musikk og folk. Jeg løp for seier. Jeg ville løpe for løyperekord, men havnet litt bak den, sier Grøvdal til Göteborgs-Posten.

For mennene ble det dramatiske bilder som ble sendt i tv-sendingen fra løpet. Vi ser svenske Suldan Hassan og Sondre Nordstad Moen stormer som de første mot mål, side om side. Like før de bryter målseglet tar Sondre ut en arm foran svensken, og de går tilsynelatende samtidig i mål. Senere ble Sondre disket for armbruken.

NRK forteller at Sondre forklarte hendelsen slik:

– Jeg husker veldig lite av hva som skjedde, men når jeg ser klippet etterpå ser det ut som jeg rett og slett er i ubalanse. Jeg er ikke enig i juryens avgjørelse, sier Nordstad Moen.

Det ble ellers en god norsk dag, Senay Fissehatsion ble nummer to, Zerei Kbrom Mzengi ble nummer fem.

Alle resultater Göteborgsvarvet

15 beste kvinner:

Plac. Pl.Klass Namn Startnr Nat Klass Förening Mål 1 – Bjerkeli Grøvdal, Karoline (NOR) 9 NOR – – 1:08:33 2 – Mengsteab, Samrawit (SWE) 12 SWE – – 1:13:26 3 – Lindholm, Hanna (SWE) 11 SWE – – 1:15:12 4 – Schou Kristensen, Sara (DEN) 10 DEN – – 1:16:59 5 1 Gustafsson, Moa (SWE) 43664 SWE K17 FK Studenterna 1:17:05 6 2 Eriksson, Emma (SWE) 43119 SWE K17 Mölndals AIK 1:17:27 7 3 Källgård, Fiona (SWE) 13471 SWE K17 – 1:17:30 8 1 Hagman, Nina (SWE) 48156 SWE K40 Team Minos SC 1:19:30 9 4 Lejnegård, Beatrice (SWE) 2260 SWE K17 Oskarshamn RC 1:19:51 10 5 Larsson, Johanna (SWE) 48162 SWE K17 Örgryte IS Friidrott 1:20:25 11 6 Parvizi Wayne, Sophia (GBR) 48994 GBR K17 – 1:21:01 12 7 Hedbys, Jonna (SWE) 57767 SWE K17 Försvarsmakten 1:21:01 13 1 Edsberger, Sarah (SWE) 38866 SWE K35 Örgryte IS Friidrott/Räddningstjänsten Storgöteborg 1:21:43 14 8 Carlander, Caroline (SWE) 2019 SWE K17 Heleneholms IF 1:21:55 15 9 Larsson, Jenny (SWE) 43685 SWE K17 – 1:22:15

15 beste menn: