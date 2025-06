- Det ble litt for mye bom, både for egen del og for laget, men en 6. plass er absolutt godkjent, sa Natalia Gemperle etter at hun løp Halden SK inn som 6. lag på Venla like utenfor Mikkeli i ettermiddag. Da hadde i tur og orden Ine Berger, Alina Niggli og Megan Mitchell gjort unna de 3 første etappene for klubben fra Østfold i det røffe finske terrenget. Sveitsiske Gemperle ble sendt ut på ankeretappen som 7. kvinne, og avanserte altså en plass på de 7,6 kilometerne:

- Vi tar med oss 6. plassen i dag, så tar vi sikte på å prestere bedre neste gang, oppsummerer hun på vegne av klubben fra grensebyen.

Til slutt ble det mer enn 13 minutter opp til de suverene vinnerne IFK Göteborg. De blå-hvite tok dobbeltseier under 10mila i Finspåg i starten av mai, nå var de klart best med førsteoppstillingen, mens andrelaget ble nummer 3 – med norske Ingrid Lundanes som avslutter. Mellom de to lagene fra IFK Göteborg kom OK Linné – hvor den norske VM-løperen Pia Young Vik – gjorde en god andreetappe – den lengste av de alle under damenes stafett.

Som nevnt ble det langt opp til de aller beste for Halden SK i dag:

- Vi er nå inne i en tøff del av sesongen med både uttaksløp, Venla og verdenscup på rekke og rad, og da er det vanskelig å være på topp til enhver tid, forklarer Gemperle.



Hun vil likevel ikke bruke dette som noen unnskyldning:

- I dag er vi 6. best, noe som er bra. Men – som nevnt – allerede på neste stafett vil vi gjøre alt vi kan for å komme høyere opp på resultatlisten.

De var i hvert fall best av de norske – selv om det var litt ned fra 4. plassen på 10mila. Nest beste norske lag, Nydalens SK, med kvartetten Kaja Winsnes Nordhagen, Anne Margrethe Hausken Nordberg og Helena Karlsson, var bare sekunder bak Halden i mål. NTNUI – som ble nummer 6 i fjor – ble i dag nummer 10, med kvartetten Lotte Markussen, Anu Tuomisto og Ane Dyrkorn. Nydalens SK sitt andrelag løp i mål som 16. lag

Kilde: Norsk orientering

Jukola