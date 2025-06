Norges herrer nr 2

- Jeg skulle gjerne vært med de svenske løperne, men jeg var – dessverre – ikke pigg nok. I tillegg fikk jeg også en bom, sa Eirik Langedal Breivik etter at han hadde løpt i mål som tredje løper på dagens verdenscupstafett i svenske Idre Fjäll. Da det var to svenske lag foran ham, ble det 2. plass i de offisielle resultatene på den norske trioen, hvor Lukas Liland og Kasper Fosser innledet. Dette gjorde de på best mulig måte, og da Langedal Breivik ga seg ut på sisteetappe ledet han med 20-tallet sekunder – og i tillegg til noen sekunders ledelse var det ingen tvil om at de to gutta hadde tro på sin ankermann:



- Dette vinner vi, sa Liland etter at han hadde gjort unna førsteetappe.

- Ingen er bedre enn Eirik (Langedal Breivik) i det steinete terrenget på slutten, så dette tar han, var Fossers spådom etter to etapper.



Men det var altså to svensker som var bedre enn Langedal Breivik på sisteetappe i dag.

- Jeg klarer ikke «pushe» skikkelig. Det er irriterende, sa Langedal Breivik.



Dermed forsvant han ut av seierskampen, og det ble et oppgjør mellom Max Peter Bejmer og Emil Svensk for henholdsvis Sverige 1 og Sverige 2 om seieren.

Førstnevnte – som også vant gårsdagens mellomdistanse – avgjorde til fordel for Sverige 1. Og med to svenske lag i mål foran Norge 1 kan en kanskje bli bekymret om en tenker på at VM i Finland ikke er langt unna, men Langedal Breivik beroliger noe:

- Jeg har ikke mistet troen. I vår har jeg løpt såpass mye bra at det skal ikke være grunn til å tvile på verken form eller ferdigheter. I terrenget i Finland blir det noe helt annet.

I dag var det i hvert fall til slutt over 2 minutter opp til det svenske vinnerlage for Norge som altså ble nummer 2 i de offisielle resultatene. Norge 2 – med Jørgen Baklid, Isak Jonsson og Sigurd Paulsen Vie – gjorde en god stafett og løp i mål som nummer 6. Norge 3 – med Anders Vestøl, Kornelius Kriszat-Løvfald og Sander Arntzen – løp i mål som nummer 10 under stafetten som avsluttet verdenscupen på Idre Fjäll.

De norske damene som ble nummer 2 i dag.

- Vi er fornøyde med denne prestasjonen, sa Victoria Hæstad Bjørnstad etter at det norske damelagt hadde løpt inn til 2. plass på dagens stafett under verdenscupen i orienter8ing på Idre Fjäll. Hæstad Bjørnstad hadde selv løp 2. etappe, hvor hun ble sendt ut som andre kvinne – etter en upåklagelig innledning fra Ingrid Lundanes. Det var bare Pia Young Vik – på Norge 2 – som var noen sekunder foran Lundanes til første veksling.



Deretter tok altså Hæstad Bjørnstad over, og ga Andrine Benjaminsen en ledelse på 40-tallet sekunder ut på sisteetappe:

- Jentene gjorde en veldig god jobb, og sendte meg ut i en fin posisjon. Fra start tok jeg mine poster bra, og jeg ble litt skuffet da jeg så Simona Aebersold komme opp bakfra, forteller Norges ankerkvinne om ferden på sisteetappe.

- Jeg fortsatte med fokus på meg selv, og plukket postene bra. Men dessverre var det ikke nok.



For den sveitsiske løperen var til slutt 15 sekunder foran Norge i mål:

- Andreplass her er et godt resultat, og bra for hele laget å ta med seg inn mot VM. Slike prestasjoner smitter også innad i laget.



Under damestafetten var det i hvert fall 2 gode norske lag i mål. Norge 2 – med Pia Young Vik, Ane Dyrkorn og Mathea Gløersen – løp i mål som nummer 5, men det er bare ett lag per nasjon som regnes i de offisielle resultatene.

Kilde og bilde: Norsk orientering