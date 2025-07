Kraftprovet i Trollhättan ble for noen år siden kåret til Sveriges beste løp av et svensk løpertidsskrift. På ingen måte det største (hadde 2500 deltakere i fjor), men få steder er det en så flott ramme omkring løpet. Det arrangeres som starten på byens årlige store sommerfest, Fallens dagar. Løpet kranses av publikum som om det var Tour de France. Og omgivelsene er fantastiske - selv sett med norske briller. Byfesten "Fallens dager" arrangeres i år for 65. gang, og det er 39. utgaven av Kraftprovet, som om ei drøy uke innleder den store tredagers-feiringen i Trollhättan.



Hva er Fallens dagar?

Kraftprovet innleder Trollhättan bys store årlige fest, Fallens dagar. Det er tre dager med kultur, konserter, tivoli, sirkus, mange aktiviteter for barn, underholdning og markeder og ikke minst Kraftprovet. Sjekk programmet hele det store kulturprogrammet her: Fallens dagar



Det er byens fossefall som er grunnlaget for Trollhättan som en viktig industriby. At SAAB og Volvo ble produsert her er i ferd med å bli historie. Det hele startet med at fossefallene i byen ble lagt i rør i 1909. Ut av Trollhätte kanal- og vattenverk ble Sveriges og ett av Europas største energiselskaper dannet, som i dag hetter Vattenfall AB. Så når hoveddistansen i Kraftprovet heter det, så ligger det en dobbelhet. Vannet fra fossefallet blir omgjort til "kraft" samtidig som løypa går i svært kuperte omgivelser som gjør løpet til en kraftprøve. Og navnet på tredagersfesten i Trollhätten heter naturlig nok (fosse-)Fallens dagar.



Fossefallene så en gang slik ut:



Fallens dagar: Og det gjør også fossefallene noen ganger hver dag under Fallens dagar. Da samles store folkemengder for å se på fordums storhet en stakket stund før vannet blir ledet inn i rør igjen. (Foto: Kjell Vigestad)



Løpstilbudene under Fallens dagar:

Kraftprovet 11 600 m Start kl. 16.10

klasser : menn og kvinner og K50+ og M50+ (master født 1975 eller før) Slussprovet 6300 m Start kl. 14.40

Klasser: menn og kvinner og P17 og F17 (gutter og jenter født 1008 eller senere) Dubbelprovet De som løper begge distanser, dvs. både Slussprovet kl. 14.40 og Kraftprovet kl. 16.10

Du får kr 100 i rabatt når du anvender rabattkoden "dubbeltprovet 2024" ” Miniprovet 2,6 km Kl. 14.00:

P15 (gutter født 2010 eller senere) og F15 (jenter født 2010 eller senere)

P13 (gutter født 2012 eller senere) og P13 (jenter født 2012 eller senere) Miniprovet 1,8 km Kl. 13.30:

P11 (gutter født 2014 eller senere) og F11 (jenter født 2014 eller senere)

P09 (gutter født 2016 eller senere) og F09 (jenter født 2016 eller senere) Knatteprovet 800 m Kl. 13.00: Ingen tidtaking, gutter og jenter født 2017 eller senere

På gamle jaktmarker: Emma Kirkeberg Mørk vant det meste i barne- og ungdomsløpene i Kraftprovet, men sluttet å delta da hun konsentrerte seg helt og full om å satse på langrenn. I fjor sa hun likevel ja til et lite comeback i Trollhättan. Det resulterte i en 2. plass i eliteklassen. Likevel er det litt igjen til mor Grete Kirkeberg (Mørk) som i 1992 satte løyperekord med 39.28, en rekordt som sto i 24 år til den ble slått av en etiopisk løper i 2016. (Foto: Kjell Vigestad)



Norske løpere inviteres til å stille i eliteklassen den 18. juli

Arrangørene av Kraftprovet skriver dette i invitasjonen til "eliteløpere":

Vi är stolta över att bjuda in dig till denna spännande tävling, där vi står för startavgiften för elitlöpare som har presterat under 39 minuter (kraftprovet) eller 33 minuter (10 km) för män,

samt 46 minuter (Kraftprovet) eller 39 minuter (10 km) för kvinnor. Ni kommer att delta tillsammans med alla de positiva och glada motionärerna, som alla kämpar sig runt den

natursköna banan.

Kraftprovet i Trollhättan har en kuperad banprofil med en höjdskillnad på cirka 90 meter och består främst av asfalt, men innehåller även långa sträckor med mjukare underlag. Med

normalt cirka 2500 deltagare och en enastående publik är stämningen alltid på topp.

Missa inte chansen att vara en del av detta fantastiska lopp och anmäl dig nu!

Vi har en total prispott på ca 110 000 SEK fördelad enligt nedan.:

• Anmäl intresse till elit@kraftprovet.se eller 0046-70 087 24 53 - vi står självklart för startavgiften.

PENGEPREMIER TIL DE BESTE I KRAFTPROVET

Plass Menn Kvinner 1 8000 8000 2 6000 6000 3 4000 4000 4 3000 3000 5 2000 2000 6 1000 1000



LØYPEREKORD BELØNNES MED SEK 25 500

Uppnå nya banrekord i Kraftprovet och bli belönad med generösa prispengar! För män är det nuvarande banrekordet 33:43 minuter och för kvinnor är det 39:16 minuter.

Vi har en spännande prispott som ökar med 3 000 kr per klass och år. År 2025 har prispotten nått imponerande 25 500 kr för Kraftprovet Män och 25 500 kr för Kraftprovet Kvinnor (senaste rekordet sattes 2016 för kvinnor).

I Slussprovet på 6,3 km er det også satt opp løyperekordpremier for ungdomsklassen, dvs. i klasse jenter til og med 17 år (F17) og gutter til og med 17 år (P!7): Der er rekordpremien nå kr 5250 både for jenter og gutter.



Folksomt på Oscarsbron: Det er Yonas Rezene fra Eritrea og den 45 år gamle legenden i svensk løping, Mustafa Muhamed, som løper langs Oscarsbroen og tar imot jubelen fra den enorme tilskuermengden som følger løpet. Disse to ble nr. 4 og 2 i mål. (Foto: Kjell Vigestad)



Kraftprovet med tilbud til alle - både store og små!

Yngst og sist i mål: Ylva, ett år og fire måneder ung, kjempet seg igjennom barneløpets 800 m på egne bein. Kraftprovet har så desidert tilbud til både store og små. (Foto: Kjell Vigestad)



Hvor ligger Trollhättan?

Trollhättan er kanskje en "ukjent" by for mange i Norge, Kort fortalt er den en av svenske byer som ligger nærmest grensen til Norge, og da spesielt for folk som bor sydøst i Norge. Reiser man fra Oslo er man halvveis i det man passerer Svinesund. Trollhättan er bare 2,5 - 3 timers kjøring fra Oslo og det samme med tog. Man kjører i retning Göteborg, kjører forbi Nordby kjøpesenter og så over en flott svensk bro og så kommer avkjørselen til Trollhättan. Da er det ca. 40 km østover til Trollhättan.