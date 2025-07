Det er norske Rømskog IL og svenske Boviken SK som inviterer til Unionsmarathon i naturskjønne omgivelser i grensetraktene mellom Norge og Sverige. Løpet består av kontrollmålt maraton, halvmaraton, 10km, 5km (nyhet i 2025) og barneløp. Arrangementet er en videreføring av løpet i 2005 som var en del av feiringen av 100-års jubileet for unionsoppløsningen mellom Norge og Sverige. Start og mål er på Kurøen, en idyllisk gård ved Rømsjøen som er et kombinert bygdetun og kultursenter.

Nyhet - 5 km for barn og voksne

Nytt fra i år er at barneløpet har forhåndspåmelding på og tre løypelengder, 500 m, 1 km og 2 km. Barneløpet på 4 km erstattes av en ny 5 km i den ordinære traseen. Dette blir et godt alternativ for de store barna og alle andre som ønsker å løpe 5 km. Det er tidtaking og rangerte resultatlister fra og med 11-årsklassene.

Også Unionsmarathon kan i år allerede konkludere med rekorddeltakelse med 375 påmeldte to dager før løpsdagen, 45 på barneløpene og den nye 5 kilometeren inkludert. I fjor ble det endelige tallet 175 påmeldinger (pluss barneløp) med 10 km som den mest populære også den gangen. Til tross for at kapasiteten på transporten ut til start er økt med 30 plasser til 170 er 10 km utsolgt, og må man nå satse på å kjøpe en startplass hvis man ønsker å delta på mila. Halvmaraton er den eneste distansen med start i Sverige og er nest størst med 115 påmeldte pr. dato.

Sigrun Gjølberg setter ny løyperekord på halvmaraton med 1:25:41 i fjor. (Foto: arrangøren)

Nylig kontrollmålt og godkjent løype

Løypa er kontrollmålt og godkjent på nytt i 2025 av sertifisert løypemåler i NFIF og bekreftet at løypa har hatt korrekt lengde også tidligere. Dette gjelder distansene maraton, halvmaraton, 10 km og 5 km. Sertifisering er gyldig i 5 år og arrangørene vil derfor ikke gjøre endringer i løypa. Det er drikkestasjoner for hver 4. kilometer, dvs. 10 drikkestasjoner på maraton.

Løypekart for hel runden på 42,195 km. Foto: arrangøren)

Tidsskjema med starttider:

10:00 - Start maraton Kurøen

11:00 - Avreise buss fra Kurøen til start halvmaraton (Östervall)

11:15 - Avreise buss fra Kurøen til start 5 km (Kubrua) og 10km (Teigen)

11:30 - Start barneløp 1 Kurøen (420m)

11:40 - Start barneløp 2 Kurøen (1km)

12:00 - Start barneløp 3 Kurøen (2km)

12:00 - Start halvmaraton (Östervall)

12:00 - Start 5km (Kubrua)

12:15 - Start 10km (Teigen)

I fjorårets løp ble det satt to nye løyperekorder ved Robert Olsson, Årjäng på herrenes maraton med 2:38:03 og Sigrun Gjølberg, Rygge IL med 1:25:41 på halvmaraton. Sigrun Gjølberg satte også løyperekord på maraton for to år siden med 2:56:22, mens rekorden på halvmaraton for menn tilhører Frode Stenberg, Lørenskog Friidrett, som løp på 1:13:40 i 2018.

Robert Olsson setter ny løyperekord på maraton med 2:38:03 i fjor. (Foto: arrangøren)

