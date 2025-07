Arrangementet startet i 2023 med 34 deltakere i en privat bakgård. I 2024 økte oppslutningen til 96 deltakere, og i år forventer arrangørene over 100 løpeglade. Start og mål flyttes til Årnes stadion for å imøtekomme veksten. Stadion gir dessuten bedre fasiliteter med garderober og toaletter.



En viktig dagsorden

Bakihagan handler ikke bare om løping. Initiativtaker Thomas Kjone Amundsen har mottatt tre kreftdiagnoser på åtte år. To ganger har han fått diagnosen testikkelkreft og deretter lymfekreftdiagnose. Løpet har derfor en dobbel agenda: støtte til kreftsaken og åpenhet rundt psykisk helse hos menn. Slagordet «kærer prek om det» oppfordrer til å snakke om både sykdom og utfordringer.

Amundsen opplyser at både frivillige og sponsorer, deriblant Eurospar Skarnes og Bunnpris Årnes, bidrar til gratis servering av vafler, pølser, kaker og drikke. Amundsen og Kenneth Fagerheim står for arrangementet, med god hjelp fra Brusveen i Raumnes, kona Anne og naboen Kirsti.



Løype og påmelding

Løypa følger samme trase som tidligere år med 95 % sammenfall, men flyttes til Årnes stadion fra privat område. Påmelding via Facebook-arrangement: ved å trykke «skal» er man registrert. Det er også lagt ut Strava-segment for traseen.



Meld deg på via Faceboogruppen her

Sjekk ut Stravasegmentet



Stravasegmentet ser slik ut. 39 personer har løpt runden på Strava. (Skjermdump Strava)

Løpet starter lørdag 27. september kl. 10.00, og deltakerne fullfører en ny 6,6 km-runde hver time. Selv om start er gratis, anbefales donasjon til Lymfekreftforeningen.



Løypa byr på fine stier og grusveier. (Foto: arrangøren)

