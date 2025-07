Det langt fra så sommerlig som det ofte er den første lørdagen i juli da den 33. utgaven av Strömstadmilen gikk av stabelen. I stedet fikk løperne lunefulle vinder og spredt regn som kom og gikk. Rett før starten på den avsluttende 10 kilometerne, stoppet regnet og det ble en fin løpstemperatur med 14 grader.

Strömstadmilen består av hovedløpet er på 10 km, 5 km som en runde i samme løype, et 4 km langt gåalternativ samt løp for de yngste på 1000 m og en mile (1609 m).

10 km menn

På 10 km stod kampen om seieren mellom fjorsvinneren Sennay Fiishatsion og den svenske hinderspesialisten Vidar Johannssen. På de siste 150 meterne satte svensken inn en spurt som Tjalve-løperen ikke kunne matche og vant med tiden 30,13, fire sekunder foran Senay. Ytterligere to nordmenn kom seg inn på 10 på topp-lista, Trym Gjedebo-Skarpeteig fra Bøler og Ulrik Lolland fra Rygge.

1 (1) 10 km Vidar Johansson Ullevi Fk 00:30:13 2 (2) 10 km Senay Fissehatsion IK Tjalve 00:30:17 3 (3) 10 km Arvid Örn Hälle IF 00:30:38 4 (4) 10 km Petter Svensson Hälle IF 00:31:01 5 (5) 10 km Mikael Ekvall Strömstad Löparklubb 00:31:19 6 (6) 10 km Gabriel Steffensen Ullevi FK 00:31:36 7 (7) 10 km Algot Wedberg Hälle IF 00:31:53 8 (8) 10 km Elias Björnson LK SpringÅmål 00:32:18 9 (9) 10 km Trym Gjedebo-Skarpeteig Bøler IF Friidrett, OSLO 00:32:46 10 (10) 10 km Ulrik Lolland Rygge IL 00:33:02

10 km kvinner

Det var bra nivå i kvinnenes 10 km i Strömstad i år med sju under 37 minutter og 15 under 40 minutter. Linn Söderholm forsvarte fjorårsseieren på 35:22. I likhet med herrevinner og samboer, Vidar Johansson, har hun et håp om å kvalifisere seg til årets VM i Tokyo på 3000 m hinder.

Sigrun Gjølberg som ble nr. 2 i fjor ble i år henvist til 3. plass på nesten identisk tid, 35:49. Angelica Karlsen fra Moss tok 7. plassen på 36:47, og Emilie Fossumstuen Grøterud, opprinnelig fra Moelv, tok 8. plassen på 37:19.

1 (1) 10 km Linn Söderholm Sävedalens Aik 00:35:22 2 (2) 10 km Johanna Larsson Örgryte IS 00:35:43 3 (3) 10 km Sigrun Gjølberg Rygge IL 00:35:49 4 (4) 10 km Alma Svantesson Mölndals AIK 00:36:05 5 (5) 10 km Emy Thorén Hälle IF 00:36:08 6 (6) 10 km Angelica Karlsen Moss IL 00:36:47 7 (7) 10 km Hanna Michaelsson Örgryte IS 00:36:48 8 (8) 10 km Emilie Fossumstuen Grøterud Årjäng 00:37:19 9 (9) 10 km Amanda Kleijn Enhörna IF 00:37:54 10 (10) 10 km Weronika Brzuchalska Hälle IF 00:38:48

5 km menn

Det ble en norsk duell om seieren på 5 km der Sigurd Holemark fra Hønefoss var sekundet foran Sverre Lande Johansen over målstreken på 16:27. Ytterligere fire nordmenn fulgte topp sju med norsk-svensk Martin Kjäll-Ohlsson som den beste i kvartetten på 4. plass med 16:41.

1 (1) 5 km Sigurd Holemark 00:16:27 2 (2) 5 km Sverre Lande Johansen Sarpsborg IL 00:16:28 3 (3) 5 km Henok Ande Hälle IF 00:16:36 4 (4) 5 km Martin Kjäll-Ohlsson Hälle IF 00:16:41 5 (5) 5 km Fredrik Wilhelmsen Garstad Kjelsås IL 00:16:47 6 (6) 5 km Håkon Ihle-Hansen 00:17:21 7 (1) 5 km 17 år August Søråsen Bergersen Lillehammer Skiklubb 00:17:41 8 (7) 5 km John Kindslätt Vänersborgs AIK 00:18:06 9 (1) 5 km 15 år Wilmer Holst Kongahälla AIK 00:18:09 10 (2) 5 km 17 år Oscar Rosengren BIK Karlskoga 00:18:21

5 km kvinner

Elsa Svantesson vant kvinnenes 5 km på 18:20 da tre ungdommer fra Sarpsborg løp inn til topp-10-plasseringer med 15-åringen Klara Prøitz som det beste på 3. plass med 18:49.

1 (1) 5 km Elsa Svantesson Mölndals AIK 00:18:20 2 (2) 5 km Liduina van Sitteren Örebro AIK 00:18:24 3 (3) 5 km Paulina Hultberg Mölndals AIK 00:18:35 4 (1) 5 km 15 år Klara Prøitz Sarpsborg IL Friidrett 00:18:49 5 (4) 5 km Selma Størmer-Antonsen OSLO 00:18:58 6 (5) 5 km Oda Sikkeland Tyrving IL O-gruppe 00:19:02 7 (2) 5 km 15 år Lilly Karlsson Strömstad 00:19:03 8 (6) 5 km Frida Hansson Färgelanda IF 00:20:41 9 (3) 5 km 15 år Marie Oraug Sarpsborg IL 00:21:30 10 (1) 5 km 13 år Elisabeth Skjold Heines Sarpsborg 00:21:38

