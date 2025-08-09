Østen Brovold Midtsundstad vant Cykelvasan 2025
Etter å ha blitt nummer to og tre på Cykelvasan de siste årene kunne Østen Brovold Midtsundstad juble for seier i årets ritt.
Det var 350 deltakerne i herrer elite. Nordmennene hadde lovet høyeste fart fra start, og det stemte. Fjorårets andreplass, Emil Hasund Eid, tok med seg seks ryttere opp til det høyeste punktet, hvor Østen Brovold Midtsundstad, som har vært nummer to og tre de siste to årene, tok spurtpremien etter 9 minutter og 29 sekunder (som var ett minutt raskere enn i 2024). Snart var det en stor gruppe, eller rettere sagt en lang kø. Men etter fem kilometer var det Hugo Forsell som tok ledelsen.
Ved Auklandbron tok Østen Brovold Midtsundstad ledelsen, og det var han som klarte å svinge inn først på oppløpet. Han startet spurten umiddelbart. Viktor Lindqvist prøvde, men klarte ikke å ta igjen og måtte gi opp kampen like før målstreken.
21 år gamle Østen Brovold Midtsundstad har dermed tredje-, andre- og førsteplassene de siste tre årene i Cykelvasan. Ikke bare det, det ble også ny rekordtid i Cykelvasan, 2.35.59.
– Jeg vet ikke hva jeg skal si. Jeg følte meg bra og sa til Emil Hasund Eid at jeg kunne gå for spurten. På de siste kilometerne begynte jeg å få skikkelig krampe, det var et par ganger jeg nesten måtte gi opp. Men jeg er ekstremt fornøyd med å ta denne spurten.
Nordmennene i Team Hunton Hardrocx, hvor Østen også sykler, tok fem av de syv første plassene:
– Vi sa det før i dag: seier eller ingenting! Vi gikk for seieren i dag. Jeg har en andreplass og en tredjeplass fra før, så selvfølgelig ville jeg vinne. Men vi sa at vi skal satse alt på den som føler seg best. Og Emil sa til slutt at vi skal sykle for dere, så var det bare å spare kreftene. Uten Emil, hvis jeg hadde vært alene, ville det ikke ha fungert.
Kvinner elite
Først opp til Vasaloppets høyeste punkt etter omtrent 3 kilometer var Amanda Bohlin, som vant Cykelvasan i 2023 og ble nummer fem i 2024. Hun fortsatte å sykle alene, men etter 11 kilometer fikk hun selskap av fjorårets andreplass Lejla Njemcevic fra Bosnia-Hercegovina. Den forfølgende gruppen der besto av tolv syklister, men lå allerede et halvt minutt bak de to i tet som fortsatte å samarbeide i høyt tempo.
Vinneren Amanda Bohlin fortalte SVT:
– Jeg ville ha et hardt løp fra start, og det fikk jeg virkelig. Jeg kjørte hardt opp bakken og håpet å få med meg en eller flere jenter opp, men jeg endte opp der alene. Så så jeg Lejla bak meg, så jeg ventet på henne, for jeg følte at jeg ikke ville klare dette alene. Og jeg ville ikke at gruppen skulle ta igjen Lejla heller. Så hadde vi et flott samarbeid. Vi snakket med hverandre med en gang og hjalp, pushet og oppmuntret hverandre virkelig. Så jeg har mye å takke henne for i dag.
15 beste menn:
|Plass
|Navn
|Nasjon
|Startnr.
|Klubb
|Mål
|1
|Midtsundstad, Østen Brovold (NOR)
|NOR
|M3
|Solør CK
|2:35:59
|2
|Lindqvist, Viktor (SWE)
|SWE
|M89
|Länna Sport CK
|2:36:00
|3
|Hasund Eid, Emil (NOR)
|NOR
|M2
|Team HUNTON HARDROCX
|2:36:01
|4
|Lind, Oscar (SWE)
|SWE
|M14
|Allebike Factory team
|2:36:03
|5
|Weydahl, Tormod (NOR)
|NOR
|M45
|–
|2:38:46
|6
|Mehl, Vidar (NOR)
|NOR
|M8
|Team HUNTON HARDROCX
|2:39:23
|7
|Røste Omdahl, Martin (NOR)
|NOR
|M4
|Team HUNTON HARDROCX
|2:39:24
|8
|Olars, Anton (SWE)
|SWE
|M10
|Falu cykelklubb
|2:39:24
|9
|Forssell, Hugo (SWE)
|SWE
|M6
|CK Hymer
|2:39:24
|10
|Wengelin, Matthias (SWE)
|SWE
|M5
|Länna Sport Cykelklubb
|2:39:25
|11
|Pedersen, Eric (SWE)
|SWE
|M88
|Motala AIF Continental
|2:39:25
|12
|Porath, Hugo (SWE)
|SWE
|M34
|Camp Dalsland
|2:39:25
|13
|Klevgård, Kristian (NOR)
|NOR
|M32
|–
|2:39:26
|14
|Källberg, Axel (FIN)
|FIN
|M97
|Lucky Sport Cycling Team
|2:39:27
|15
|Unger, Anton (SWE)
|SWE
|M77
|Allebike Factory team
|2:39:27
15 beste kvinner:
|Plass
|Navn
|Nasjon
|Startnr.
|Klubb
|Mål
|1
|Bohlin, Amanda (SWE)
|SWE
|F5
|Umara Sports Club
|3:06:42
|2
|Njemcevic, Lejla (BIH)
|BIH
|F2
|Allebike Factory team
|3:06:43
|3
|Nilsson, Elinore (SWE)
|SWE
|F62
|LindgrenRacingClub
|3:12:54
|4
|Eklund, Nathalie (SWE)
|SWE
|F3
|58&fam Racing Club
|3:12:55
|5
|Andersson, Terese (SWE)
|SWE
|F7
|Camp dalsland
|3:12:55
|6
|Nilsson, Linnea (SWE)
|SWE
|F63
|LindgrenRacingClub
|3:12:55
|7
|Larsson, Nellie (SWE)
|SWE
|F8
|Bukten Mountainbike Klubb
|3:12:56
|8
|Licht, Carolina (SWE)
|SWE
|F87
|Mix Sports Club
|3:12:57
|9
|Granqvist, Ebba (SWE)
|SWE
|F83
|Falu CK
|3:12:58
|10
|Pettersson, Karin (SWE)
|SWE
|F12
|CK Bure
|3:12:58
|11
|Gustafzzon, Moa (SWE)
|SWE
|F55
|BAUHAUS Sportklubb / BAUHAUS Cycling Team
|3:12:59
|12
|Gustafzzon, Linn (SWE)
|SWE
|F54
|BAUHAUS Sportklubb / BAUHAUS Cycling Team
|3:12:59
|13
|Ålsjö, Elin (SWE)
|SWE
|F15
|–
|3:15:52
|14
|Felldin, Alva (SWE)
|SWE
|F76
|Västerås CK
|3:15:52
|15
|Önnerlöv, Sabinha (SWE)
|SWE
|F23
|Gimonäs CK
|3:15:53