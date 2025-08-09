Det var 350 deltakerne i herrer elite. Nordmennene hadde lovet høyeste fart fra start, og det stemte. Fjorårets andreplass, Emil Hasund Eid, tok med seg seks ryttere opp til det høyeste punktet, hvor Østen Brovold Midtsundstad, som har vært nummer to og tre de siste to årene, tok spurtpremien etter 9 minutter og 29 sekunder (som var ett minutt raskere enn i 2024). Snart var det en stor gruppe, eller rettere sagt en lang kø. Men etter fem kilometer var det Hugo Forsell som tok ledelsen.

Ved Auklandbron tok Østen Brovold Midtsundstad ledelsen, og det var han som klarte å svinge inn først på oppløpet. Han startet spurten umiddelbart. Viktor Lindqvist prøvde, men klarte ikke å ta igjen og måtte gi opp kampen like før målstreken.

21 år gamle Østen Brovold Midtsundstad har dermed tredje-, andre- og førsteplassene de siste tre årene i Cykelvasan. Ikke bare det, det ble også ny rekordtid i Cykelvasan, 2.35.59.

– Jeg vet ikke hva jeg skal si. Jeg følte meg bra og sa til Emil Hasund Eid at jeg kunne gå for spurten. På de siste kilometerne begynte jeg å få skikkelig krampe, det var et par ganger jeg nesten måtte gi opp. Men jeg er ekstremt fornøyd med å ta denne spurten.

Nordmennene i Team Hunton Hardrocx, hvor Østen også sykler, tok fem av de syv første plassene:

– Vi sa det før i dag: seier eller ingenting! Vi gikk for seieren i dag. Jeg har en andreplass og en tredjeplass fra før, så selvfølgelig ville jeg vinne. Men vi sa at vi skal satse alt på den som føler seg best. Og Emil sa til slutt at vi skal sykle for dere, så var det bare å spare kreftene. Uten Emil, hvis jeg hadde vært alene, ville det ikke ha fungert.

Amanda Bohlin og Østen Brovold Midtsundstad fikk laurbærkransene i årets Cykelvasan.

Amanda Bohlin vinner Cykelvasan 2025

Kvinner elite

Først opp til Vasaloppets høyeste punkt etter omtrent 3 kilometer var Amanda Bohlin, som vant Cykelvasan i 2023 og ble nummer fem i 2024. Hun fortsatte å sykle alene, men etter 11 kilometer fikk hun selskap av fjorårets andreplass Lejla Njemcevic fra Bosnia-Hercegovina. Den forfølgende gruppen der besto av tolv syklister, men lå allerede et halvt minutt bak de to i tet som fortsatte å samarbeide i høyt tempo.

Vinneren Amanda Bohlin fortalte SVT:

– Jeg ville ha et hardt løp fra start, og det fikk jeg virkelig. Jeg kjørte hardt opp bakken og håpet å få med meg en eller flere jenter opp, men jeg endte opp der alene. Så så jeg Lejla bak meg, så jeg ventet på henne, for jeg følte at jeg ikke ville klare dette alene. Og jeg ville ikke at gruppen skulle ta igjen Lejla heller. Så hadde vi et flott samarbeid. Vi snakket med hverandre med en gang og hjalp, pushet og oppmuntret hverandre virkelig. Så jeg har mye å takke henne for i dag.

15 beste menn:

Plass Navn Nasjon Startnr. Klubb Mål 1 Midtsundstad, Østen Brovold (NOR) NOR M3 Solør CK 2:35:59 2 Lindqvist, Viktor (SWE) SWE M89 Länna Sport CK 2:36:00 3 Hasund Eid, Emil (NOR) NOR M2 Team HUNTON HARDROCX 2:36:01 4 Lind, Oscar (SWE) SWE M14 Allebike Factory team 2:36:03 5 Weydahl, Tormod (NOR) NOR M45 – 2:38:46 6 Mehl, Vidar (NOR) NOR M8 Team HUNTON HARDROCX 2:39:23 7 Røste Omdahl, Martin (NOR) NOR M4 Team HUNTON HARDROCX 2:39:24 8 Olars, Anton (SWE) SWE M10 Falu cykelklubb 2:39:24 9 Forssell, Hugo (SWE) SWE M6 CK Hymer 2:39:24 10 Wengelin, Matthias (SWE) SWE M5 Länna Sport Cykelklubb 2:39:25 11 Pedersen, Eric (SWE) SWE M88 Motala AIF Continental 2:39:25 12 Porath, Hugo (SWE) SWE M34 Camp Dalsland 2:39:25 13 Klevgård, Kristian (NOR) NOR M32 – 2:39:26 14 Källberg, Axel (FIN) FIN M97 Lucky Sport Cycling Team 2:39:27 15 Unger, Anton (SWE) SWE M77 Allebike Factory team 2:39:27

Herreeliten i første bakke mot det høyeste punktet i Vasaloppet Arena. (Foto: arrangør)

15 beste kvinner:

Plass Navn Nasjon Startnr. Klubb Mål 1 Bohlin, Amanda (SWE) SWE F5 Umara Sports Club 3:06:42 2 Njemcevic, Lejla (BIH) BIH F2 Allebike Factory team 3:06:43 3 Nilsson, Elinore (SWE) SWE F62 LindgrenRacingClub 3:12:54 4 Eklund, Nathalie (SWE) SWE F3 58&fam Racing Club 3:12:55 5 Andersson, Terese (SWE) SWE F7 Camp dalsland 3:12:55 6 Nilsson, Linnea (SWE) SWE F63 LindgrenRacingClub 3:12:55 7 Larsson, Nellie (SWE) SWE F8 Bukten Mountainbike Klubb 3:12:56 8 Licht, Carolina (SWE) SWE F87 Mix Sports Club 3:12:57 9 Granqvist, Ebba (SWE) SWE F83 Falu CK 3:12:58 10 Pettersson, Karin (SWE) SWE F12 CK Bure 3:12:58 11 Gustafzzon, Moa (SWE) SWE F55 BAUHAUS Sportklubb / BAUHAUS Cycling Team 3:12:59 12 Gustafzzon, Linn (SWE) SWE F54 BAUHAUS Sportklubb / BAUHAUS Cycling Team 3:12:59 13 Ålsjö, Elin (SWE) SWE F15 – 3:15:52 14 Felldin, Alva (SWE) SWE F76 Västerås CK 3:15:52 15 Önnerlöv, Sabinha (SWE) SWE F23 Gimonäs CK 3:15:53