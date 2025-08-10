Det blir felles start for 5 og 10 km fra parkeringen i østlige enden av Lillevatnet. Løperne snur halvveis etter henholdsvis 2,5 og 5 km, og springer tilbake til start/mål. Bortsett fra en kort bakke som må forseres både fram og tilbake, er løypa ganske lettløpt. Underlaget er asfalt. Distansene er kontrollmålte.

Etter løpet blir det premieutdeling der deltakere med 2 eller 3 løp i karusellen blir premiert. Det blir også trekt ut premier på startnummer. Erstatning for væsketapet blir saft og cola som blir tilgjengelig i målområdet. Arrangøren er Ålesundløpene. De planlegger også å servere noe å spise, men som foreløpig er en overraskelse.

Yr.no melder om 19 grader, litt regn, men ingen vind for Vasstranda onsdag 13. august kl. 18.00. Da er det bare å møte opp for å teste formen før høstløpa starter.

Medaljen som blir delt ut til de mest trofaste. Foto: Helge Fuglseth