Løperne startet i to puljer. Først var det 53 løpere på10 som la avgårde. 5 minutt seinere startet 55 puljeløperne på 5 km. Etter løpet var det premieutdeling med servering av pizza og drikke.

Temperaturen i startsona lå på 20 grader, Dessverre begynte det å regne litt før og under løpet uten at løperne var noe preget av det. Men litt tråere forhold blei det. Været blei bedre etter løpet og under premieutdelingen. 48 deltakere hadde gjort seg fortjent til premie, det vil si at de har deltatt på 2 eller 3 løp i karusellen.

10 km blei vunnet av Arne Kalland-Olsen, Ålesund på tiden 34.40 og Janne Elin Vatnaland, Spirit FIK på tiden 37.42. På 5 km seiret Kristian Nedregård, Ålesund med tiden 16.52 og May Evy Nesheim, Velledalen IL på tiden 21.08.

Da blir det å vente til november før neste karusell blir arrangert av den driftige arrangøren Ålesundløpene. Søndag 9 november starter Vinterkarusellen. Vinterkarusellen blir flyttet til søndag fra lørdag og går 2. søndag i månedene november, desember, januar, februar og mars. Men før den tid blir det både Blodslit og Oktoberløp i Ålesund.

Foto: Sigbjørn Anton Lerstad og Helge Fuglseth

10 km-distansen startet først. I ledelsen ser vi Tryg-Arne Alnes Løkkeborg (649) foran vinneren Arne Kalland-Olsen (622)

Arne Kalland-Olsen valgte 10 km og vant distansen

Tryg-Arne Alnes Løkkeborg tok andreplassen

Lars Thoresen Haug blei nummer tre

Tidligere fotballspiller fra Molde, Daniel Berg Hestad tok en fin sjuendeplass

Janne Elin Vatnaland blei beste kvinne på 10 km

Birgitte Kvalsvik (634), Bergsøy IL blei nummer to

Charlotte Fylling (624) tok tredjeplassen på 10 km

May Evy Nesheim (766) vant 5 km for kvinner. I starten holdt hun følge med sin tvillingbror Ola Åge Nesheim (767)

Emma Olivie Sandvik Aarsæther blir nummer to

Emma Drønnesund fra Ålesund FIK går i mål som tredje beste kvinne på 5 km. Bak ser vi Frank Andersen og Mina Bratvold (718)

De tre beste herreløperne på 5 km. Fra venstre, Thommy Holmvåg (nr. 3), Kristian Nedregåd (vinner) og Nils Gustav Hungnes (nr. 2)

Helge Schistad i midten blei tildelt Sommerkarusellens hederpris for trofast deltakelse, god sportsånd og positiv væremåte. Utdelere fra arrangøren er Mina Bratvold og Per Jan Helset