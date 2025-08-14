Løperne startet i to puljer. Først var det 53 løpere på10 som la avgårde. 5 minutt seinere startet 55 puljeløperne på 5 km. Etter løpet var det premieutdeling med servering av pizza og drikke.

Temperaturen i startsona lå på 20 grader, Dessverre begynte det å regne litt før og under løpet uten at løperne var noe preget av det. Men litt tråere forhold blei det. Været blei bedre etter løpet og under premieutdelingen. 48 deltakere hadde gjort seg fortjent til premie, det vil si at de har deltatt på 2 eller 3 løp i karusellen. 

10 km blei vunnet av Arne Kalland-Olsen, Ålesund på tiden 34.40 og Janne Elin Vatnaland, Spirit FIK på tiden 37.42. På 5 km seiret Kristian Nedregård, Ålesund med tiden 16.52 og May Evy Nesheim, Velledalen IL på tiden 21.08.

Da blir det å vente til november før neste karusell blir arrangert av den driftige arrangøren Ålesundløpene. Søndag 9 november starter Vinterkarusellen. Vinterkarusellen blir flyttet til søndag fra lørdag og går 2. søndag i månedene november, desember, januar, februar og mars. Men før den tid blir det både Blodslit og Oktoberløp i Ålesund.

Foto: Sigbjørn Anton Lerstad og Helge Fuglseth

 

10km_start10 km-distansen startet først. I ledelsen ser vi Tryg-Arne Alnes Løkkeborg (649) foran vinneren Arne Kalland-Olsen (622)

10km_Arne_Kalland_OlsenArne Kalland-Olsen valgte 10 km og vant distansen

10km_Tryg_Arne_Alnes_LoekkeborgTryg-Arne Alnes Løkkeborg tok andreplassen

10k_Lars_Thoresen_HaugLars Thoresen Haug blei nummer tre

10km_Daniel_Berg_HestadTidligere fotballspiller fra Molde, Daniel Berg Hestad tok en fin sjuendeplass

10km_Janne_Elin_VatnalandJanne Elin Vatnaland blei beste kvinne på 10 km

10km_Birgitte_KvalsvikBirgitte Kvalsvik (634), Bergsøy IL blei nummer to

10km_Charlotte_FyllingCharlotte Fylling (624) tok tredjeplassen på  10 km

5km_May_evy_NesheimMay Evy Nesheim (766) vant 5 km for kvinner. I starten holdt hun følge med sin tvillingbror Ola Åge Nesheim (767)

5km_Emma_AarsaetherEmma Olivie Sandvik Aarsæther blir nummer to

5km_Emma_DroennesundEmma Drønnesund fra Ålesund FIK går i mål som tredje beste kvinne på 5 km. Bak ser vi Frank Andersen og Mina Bratvold (718)

5km_PallenDe tre beste herreløperne på 5 km. Fra venstre, Thommy Holmvåg (nr. 3), Kristian Nedregåd (vinner) og Nils Gustav Hungnes (nr. 2)

Helge_SchistadHelge Schistad i midten blei tildelt Sommerkarusellens hederpris for trofast deltakelse, god sportsånd og positiv væremåte. Utdelere fra arrangøren er Mina Bratvold og Per Jan Helset

 