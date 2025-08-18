Tom Erling Kårbø og Elin Indbjo Gjerde vann det 23. Langs Åkrafjorden
Tom Erling Kårbø og Eli Indbjo Gjerde vann Langs Åkrafjorden i Etne med 55 deltakarar i aktive klasser.
(Foto: Erica Jursaite / Olav Samland)
Tom Erling Kårbø debuterte i det tøffe 11 km "Langs Åkrafjorden" med 34.32. Ei god tid og berre fire sekund bak Senay Fissehatsion, men den fenomenale rekorden til Zerei Kbrom Mezngi på 31.38 blir kanskje ståande lenge. Toppnivået i dette løpet er høgt, då årets vinnar er nr. 7 på "All Time"- lista:
1. Zerei Kbrom Mezngi
2. Okubamichael Fissehatsion
3. Laban Siro
4. Lars Lunde
5. Tedros Haile
6. Senay Fissehatsion
7. Tom Erling Kårbø.
Elin Indbjo Gjerde vart nr. 2 i fjor, og vann i år på ny pers, 45.38. Igjen blei det ein opptur for arrangøren IF Klypetussen i Etne kommune med 55 aktive og 124 deltakarar i alt mot 32 og 70 i 2024. Arrangøren fekk mykje skryt av løypa, arrangementet, premiane - og veret.
Resultat Langs Åkrafjorden 2025:
Menn:
|Plass
|Startnr.
|Navn
|Klubb
|Klasse
|Tid
|1
|251
|Tom Erling Kårbø
|Stord IL
|M35-39
|0:34:32
|2
|264
|Reidar Austrheim
|Jølster IL
|M23-34
|0:35:09
|3
|303
|Nils Haktor Bua
|Spirit Friidrettsklubb
|M23-34
|0:37:52
|4
|254
|Eirik Dalva Skaale
|Spirit Friidrettsklubb
|M45-49
|0:40:05
|5
|262
|Bjørn Ketil Sørvik
|Bremnes IL / Seashore
|M50-54
|0:41:59
|6
|274
|Ole Rasmus Solheim
|Etne
|M35-39
|0:42:28
|7
|270
|Bjarte Haaland
|Etne IL
|M35-39
|0:43:21
|8
|294
|Kristoffer Ekornrud
|IF Klypetussen
|M35-39
|0:43:53
|9
|252
|Kristian Eileraas
|Haugesund
|M23-34
|0:44:06
|10
|287
|Harald Saghaug
|Kvinnherad Brann og Redning (Kbr)
|M23-34
|0:45:00
|11
|255
|Bjørn Ivar Svendsen
|Spirit Friidrettsklubb
|M55-59
|0:45:06
|12
|295
|Thomas Veen-Fjetland
|IL Haugil
|M12-13
|0:45:23
|13
|296
|Reiner Brandstetter
|TB Neuffen
|M60-64
|0:45:28
|14
|286
|Chris Patrick Rinde
|Førland IL
|M50-54
|0:45:35
|15
|272
|Espen Nordtveit
|HK BIL
|M23-34
|0:45:55
|16
|298
|Nils Saltnes
|HK BIL
|M45-49
|0:46:21
|17
|256
|Aleksander Grindheim
|Etne
|M23-34
|0:46:27
|18
|271
|Vegard Winterthun
|Skånevik Ultra
|M35-39
|0:46:37
|19
|266
|Torodd Nilsen
|Sveio
|M40-44
|0:46:39
|20
|278
|Hans Askelund Sævereid
|Haugesund
|M35-39
|0:47:01
|21
|292
|Stig Fjelldahl
|Spirit Friidrettsklubb
|M50-54
|0:47:06
|22
|291
|Thor Arne Dommersnes
|Hydro
|M60-64
|0:47:39
|23
|247
|Adrian Silgjerd Sandvik
|IF Klypetussen
|M18-19
|0:48:10
|24
|284
|Terje Eileraas
|Haugesund Triatlonklubb
|M65-69
|0:48:55
|25
|304
|Øystein Jansen
|Haugesund
|M35-39
|0:48:59
|26
|259
|Magne Berge
|IF Klypetussen
|M50-54
|0:49:26
|27
|273
|Joachim Leknes
|Rygge IL
|M35-39
|0:49:41
|28
|269
|Vebjørn Ekornrud
|Etne IL
|M23-34
|0:49:45
|29
|276
|Zydrunas Jursa
|Sandeid
|M55-59
|0:50:15
|30
|310
|Lars Gunnar Strand
|M45-49
|0:52:43
|31
|283
|Harald Sværen
|Haugesund
|M35-39
|0:54:15
|32
|288
|Morten Krakk Eikje
|Øvre Vats
|M23-34
|0:55:36
|33
|249
|Rune Svendsen
|IF Klypetussen
|M50-54
|0:55:53
|34
|257
|Jens Tjøswold
|Equinor BIL
|M60-64
|0:56:03
|35
|265
|Øyvind Berntsen
|Ølensvåg/Frisk Treningssenter
|M50-54
|0:59:11
|36
|281
|Vegard Grutle
|Haugesund
|M35-39
|1:01:52
|37
|268
|Kjetil Kim Espeland
|IF Klypetussen / Omega 365
|M50-54
|1:03:32
|38
|280
|Trygve Gunnar Bjelland-Henriksen
|IF Klypetussen
|M55-59
|1:06:13
|39
|267
|Henry Wigene Hauge
|Haugesund
|M50-54
|1:06:35
|40
|253
|Arild Guttormsen
|Aksdal
|M40-44
|1:06:43
|41
|275
|Sigurd Øyan
|FRI
|M23-34
|1:07:34
|42
|260
|Harald Måge
|IF Klypetussen
|M70-74
|1:07:41
|43
|248
|Gisle Sellevold
|IF Klypetussen
|M70-74
|1:22:32
Kvinner:
|1
|282
|Eli Indbjo Gjerde
|Haugesund Triatlonklubb
|K35-39
|0:45:38
|2
|250
|Mariann Vevatne
|Frisk Treningssenter
|K40-44
|0:46:38
|3
|289
|Anne Alice Runner
|IF Klypetussen
|K23-34
|0:51:35
|4
|279
|Julie Rolland Jacobsen
|Etne
|K40-44
|0:51:56
|5
|302
|Idun Øvernes
|Etne IL
|K35-39
|0:52:32
|6
|297
|Vårinn Hagen
|Il Korlevoll-Odda
|K18-19
|0:52:44
|7
|293
|Ingrid Markhus Knudsen
|Etne IL
|K40-44
|0:54:46
|8
|277
|Helene Bårtvedt Leonhardsen
|Haugesund
|K20-22
|0:55:05
|9
|258
|Liubov Jursiene
|Jursa Sport
|K55-59
|0:55:23
|10
|299
|Annbjørg Opedal Hamre
|Røldal IL
|K40-44
|0:56:38
|11
|285
|Susan Mardal
|Haugesund
|K35-39
|1:11:53
|12
|290
|Anne Berit Blikra
|Vikedal
|K35-39
|1:14:36