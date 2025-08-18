(Foto: Erica Jursaite / Olav Samland)

Tom Erling Kårbø debuterte i det tøffe 11 km "Langs Åkrafjorden" med 34.32. Ei god tid og berre fire sekund bak Senay Fissehatsion, men den fenomenale rekorden til Zerei Kbrom Mezngi på 31.38 blir kanskje ståande lenge. Toppnivået i dette løpet er høgt, då årets vinnar er nr. 7 på "All Time"- lista: 

1. Zerei Kbrom Mezngi 
2. Okubamichael Fissehatsion 
3. Laban Siro
4. Lars Lunde 
5. Tedros Haile 
6. Senay Fissehatsion
7. Tom Erling Kårbø.

Elin Indbjo Gjerde vart nr. 2 i fjor, og vann i år på ny pers, 45.38. Igjen blei det ein opptur for arrangøren IF Klypetussen i Etne kommune med 55 aktive og 124 deltakarar i alt mot 32 og 70 i 2024. Arrangøren fekk mykje skryt av løypa, arrangementet, premiane - og veret.

Resultat Langs Åkrafjorden 2025:

Menn:

  
PlassStartnr.NavnKlubbKlasseTid
1251Tom Erling KårbøStord ILM35-390:34:32
2264Reidar AustrheimJølster ILM23-340:35:09
3303Nils Haktor BuaSpirit FriidrettsklubbM23-340:37:52
4254Eirik Dalva SkaaleSpirit FriidrettsklubbM45-490:40:05
5262Bjørn Ketil SørvikBremnes IL / SeashoreM50-540:41:59
6274Ole Rasmus SolheimEtneM35-390:42:28
7270Bjarte HaalandEtne ILM35-390:43:21
8294Kristoffer EkornrudIF KlypetussenM35-390:43:53
9252Kristian EileraasHaugesundM23-340:44:06
10287Harald SaghaugKvinnherad Brann og Redning (Kbr)M23-340:45:00
11255Bjørn Ivar SvendsenSpirit FriidrettsklubbM55-590:45:06
12295Thomas Veen-FjetlandIL HaugilM12-130:45:23
13296Reiner BrandstetterTB NeuffenM60-640:45:28
14286Chris Patrick RindeFørland ILM50-540:45:35
15272Espen NordtveitHK BILM23-340:45:55
16298Nils SaltnesHK BILM45-490:46:21
17256Aleksander GrindheimEtneM23-340:46:27
18271Vegard WinterthunSkånevik UltraM35-390:46:37
19266Torodd NilsenSveioM40-440:46:39
20278Hans Askelund SævereidHaugesundM35-390:47:01
21292Stig FjelldahlSpirit FriidrettsklubbM50-540:47:06
22291Thor Arne DommersnesHydroM60-640:47:39
23247Adrian Silgjerd SandvikIF KlypetussenM18-190:48:10
24284Terje EileraasHaugesund TriatlonklubbM65-690:48:55
25304Øystein JansenHaugesundM35-390:48:59
26259Magne BergeIF KlypetussenM50-540:49:26
27273Joachim LeknesRygge ILM35-390:49:41
28269Vebjørn EkornrudEtne ILM23-340:49:45
29276Zydrunas JursaSandeidM55-590:50:15
30310Lars Gunnar Strand M45-490:52:43
31283Harald SværenHaugesundM35-390:54:15
32288Morten Krakk EikjeØvre VatsM23-340:55:36
33249Rune SvendsenIF KlypetussenM50-540:55:53
34257Jens TjøswoldEquinor BILM60-640:56:03
35265Øyvind BerntsenØlensvåg/Frisk TreningssenterM50-540:59:11
36281Vegard GrutleHaugesundM35-391:01:52
37268Kjetil Kim EspelandIF Klypetussen / Omega 365M50-541:03:32
38280Trygve Gunnar Bjelland-HenriksenIF KlypetussenM55-591:06:13
39267Henry Wigene HaugeHaugesundM50-541:06:35
40253Arild GuttormsenAksdalM40-441:06:43
41275Sigurd ØyanFRIM23-341:07:34
42260Harald MågeIF KlypetussenM70-741:07:41
43248Gisle SellevoldIF Klypetussen M70-741:22:32
      

Kvinner:

1282Eli Indbjo GjerdeHaugesund TriatlonklubbK35-390:45:38
2250Mariann VevatneFrisk TreningssenterK40-440:46:38
3289Anne Alice RunnerIF KlypetussenK23-340:51:35
4279Julie Rolland JacobsenEtneK40-440:51:56
5302Idun ØvernesEtne ILK35-390:52:32
6297Vårinn HagenIl Korlevoll-OddaK18-190:52:44
7293Ingrid Markhus KnudsenEtne ILK40-440:54:46
8277Helene Bårtvedt LeonhardsenHaugesundK20-220:55:05
9258Liubov JursieneJursa SportK55-590:55:23
10299Annbjørg Opedal HamreRøldal ILK40-440:56:38
11285Susan MardalHaugesundK35-391:11:53
12290Anne Berit BlikraVikedalK35-391:14:36

