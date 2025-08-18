(Foto: Erica Jursaite / Olav Samland)

Tom Erling Kårbø debuterte i det tøffe 11 km "Langs Åkrafjorden" med 34.32. Ei god tid og berre fire sekund bak Senay Fissehatsion, men den fenomenale rekorden til Zerei Kbrom Mezngi på 31.38 blir kanskje ståande lenge. Toppnivået i dette løpet er høgt, då årets vinnar er nr. 7 på "All Time"- lista:

1. Zerei Kbrom Mezngi

2. Okubamichael Fissehatsion

3. Laban Siro

4. Lars Lunde

5. Tedros Haile

6. Senay Fissehatsion

7. Tom Erling Kårbø.

Elin Indbjo Gjerde vart nr. 2 i fjor, og vann i år på ny pers, 45.38. Igjen blei det ein opptur for arrangøren IF Klypetussen i Etne kommune med 55 aktive og 124 deltakarar i alt mot 32 og 70 i 2024. Arrangøren fekk mykje skryt av løypa, arrangementet, premiane - og veret.