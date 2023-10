(Alle foto: Stein Arne Negård)

Arrangørene (fra venstre): Løypelegger Svein Godager, løpsleder Arvid Bratlie og tidtakeransvarlig Kristian Storsveen.

Litt kjølig vær, men i skogen var det lunt og fint å løpe. Både løpere og arrangører hadde fryktet en del mer vind, så det var en del som hadde kledd seg i både super og jakke for å holde seg god og varm.

Kart og terreng:

Mosjømarka, målestokk 1:7 500, ekvidistanse 5 m, nyrevidert og utgitt 2023. Småkupert terreng med varierende detaljrikdom, stort sett meget god løpbarhet med en del stier og enkelte myrpartier. Typisk Løten-terreng! I et mindre grøntområde nord for arenaen var det den siste tiden foregått noe tynningshogst som de fire lengste løypene kom i berøring med. Her var det blitt bedre sikt, men tynningshogsten reduserte løpbarheten noe.¨

Trond Ivar Tømmervold stormer ut fra start.

Løyper og poster:

Lang løype - 4,6 km - 9 poster

Millom - 3,5 km - 10 poster

Stutt - 2,4 km - 8 poster

Gørstutt - 1,6 km - 6 poster

Gørlett - 1,6 km - 6 poster

Klassevinnere:

Lang løype: Emilie Westli Andersen, Løten OL og John Anders Bakke, Vang OL

Millom: Kjersti Rønning, Hamar OK og Arnfinn Pedersen, Gjø-Vard OL

Stutt: Evine Westli Andersen, Løten OL og Erik Haugen, Ringsaker OL

Gørstutt: Esther Sørlien Stenberg, Vang OL og Einar Stensby, Løten OL

Gørlett: Torjus Westgård, Løten OL

Alle resultater, kart og løyper i Livelox

Sponsor som varmet

Det var bålvarme på samlingsplassen under hele arrangementet, hvor det ble servert pølser, kaker, kaffe og saft etter at løperne var kommet i mål. Gavekort fra Fiskå Løten Mølle AS til vinnerne av løypene for begge kjønn.

Løpet var sponset av Fiskå Mølle Løten AS og var kostnadsfritt for deltakerne. Det rettes en stor takk til Fiskå Mølle Løten AS (Løten Mølle) for trivelig arrangement og 10-årsjubileum.

Steinar Libakk og Ulyana Kuznetsova leser kart ut fra start.

Erik Haugen i fint driv ut fra start.

Kjersti Rønning klar til start.

Morten Stenberg og Mina Bleken Rud snart klare til start.

Det gikk med noen kilo grillpølser, mange kaker, saft og kaffe etter løpet.

Gavekortvinnere (Fra venstre): Viljar Godager Kaas (Gørlett), Esther Sørlien Stenberg (Gørstutt), Einar Stensby (Gørstutt), Evine Westli Andersen (Stutt) og Erik Haugen (Stutt).

Flere gavekortvinnere (Fra venstre): Arnfinn Pedersen (Millom), Emilie Westli Andersen (Lang), John Anders Bakke (Lang) og Kjersti Rønning (Millom)